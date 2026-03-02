Valladolid contará con 18 viviendas más tras transformar dos locales en calle Esperanto y Rondilla de Santa Teresa

Imagen de la calle Esperanto a la altura del número 1 en Valladolid. Fotografía: Google Maps.

El Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Junta de Gobierno Local, ha aprobado la concesión de dos licencias urbanísticas (proyecto básico y de ejecución), que permitirán la creación de un total de 18 nuevas viviendas en la ciudad, mediante la transformación y adecuación de locales situados en planta baja para su uso residencial.

16 estudios en Calle Esperanto nº 1

La Junta de Gobierno Local ha concedido licencia urbanística para la modificación de un complejo inmobiliario mediante la transformación de un local en 16 estudios, con obra, en la calle Esperanto nº 1.

El proyecto contempla la adaptación de un local existente de 600 m2 en 16 estudios con superficies útiles comprendidas entre 25 y 42 m2.

El local se sitúa en la planta baja de un edificio de cinco alturas sobre rasante (B+IV) y una bajo rasante (-I). El inmueble está conformado por cuatro portales correspondientes a los números 1 y 3 de la calle Esperanto y 12 y 14 de la calle Camino de la Esperanza.

El presupuesto de ejecución material de la actuación asciende a 183.967 euros.

Dos apartamentos en Rondilla de Santa Teresa nº 5

Asimismo, la Junta de Gobierno ha aprobado la concesión de licencia urbanística para la modificación de un complejo inmobiliario mediante la división de un local en dos viviendas, con obra, en la calle Rondilla de Santa Teresa nº 5.

La actuación consiste en la adecuación de un local en planta baja para su cambio de uso a residencial, pasando de un único local a dos apartamentos independientes.

El inmueble objeto de intervención cuenta con una superficie útil de 95,40 m2. En la actualidad, se encuentra prácticamente diáfano, salvo un baño existente, y dispone de acceso directo desde la vía pública.