Autorizados 64 nuevos apartamentos tutelados para mayores en la antigua Electra Popular de Valladolid

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado la concesión de licencia de obras (proyecto básico) a la entidad Valladolid Sur Fase 14 Sociedad Cooperativa, para la construcción de 64 apartamentos tutelados, locales, garajes y trasteros, con demolición de edificaciones auxiliares no catalogadas, en la calle Veinte de Febrero nº 8, con vuelta al Paseo de Isabel la Católica, en el ámbito de la antigua Electra Popular Vallisoletana.

El proyecto se desarrollará sobre una parcela de unos 3.198 m2 y destinará la totalidad de la edificabilidad al uso pormenorizado de ‘Equipamiento Asistencial’.

El complejo estará orientado a personas mayores e incluirá, además de los apartamentos tutelados, un centro de día y diversas zonas comunes asociadas, como salas de reunión, televisión, biblioteca, gimnasio y espacios para atención de fisioterapia, entre otros servicios.

El presupuesto de ejecución material de la actuación asciende a 7.736.550 euros.

Esta actuación se enmarca en la ordenación aprobada en el Pleno Municipal celebrado el 24 de febrero de 2025, en el que se dio luz verde al Plan Especial del Área Especial AE-18, antigua Electra Popular Vallisoletana, con el objetivo de ordenar los volúmenes edificatorios de la parcela y posibilitar su regeneración urbana.

El edificio existente permanece sin uso desde principios de 2004, cuando fue desalojado por Iberdrola, empresa que lo utilizaba como sede de sus oficinas centrales en la ciudad. La falta de actividad durante dos décadas ha provocado un progresivo deterioro de los inmuebles catalogados, lo que hace necesaria su intervención para garantizar su adecuada conservación e integración en el entorno.

El proyecto plantea la creación de un nuevo volumen edificable de nueve plantas de altura para resolver la medianera del edificio colindante situado en el número 6 de la calle Veinte de Febrero, que cuenta con diez plantas más ático. Asimismo, en los edificios catalogados se proyectan cinco plantas con el fin de materializar la edificabilidad prevista y ocultar la medianera actualmente visible desde la vía pública.