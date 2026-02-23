Olvida su teléfono móvil dentro del coche donde acababa de robar 15 euros y es detenido en Valladolid

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en la mañana del pasado 19 de febrero a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de un vehículo.

El arresto se produce tras una investigación iniciada a principios de enero, facilitada por un descuido crítico del delincuente: dejó su propio teléfono móvil dentro del coche asaltado.

Los hechos se remontan a las primeras semanas del año, cuando el sospechoso forzó la maneta del maletero de un turismo estacionado en la vía pública. Una vez dentro, se hizo con un botín compuesto por un par de gafas y 15 euros en efectivo.

Sin embargo, las pesquisas policiales se simplificaron notablemente cuando los agentes hallaron el terminal móvil del presunto autor en el lugar del robo.

Tras las comprobaciones pertinentes, los investigadores pudieron determinar su identidad y activaron una orden de detención.

La detención se materializó el pasado jueves cuando una dotación uniformada a bordo de un radio patrulla localizó al individuo en la calle. Tras ser identificado plenamente y confirmar que sobre él pesaba una requisitoria por los hechos de enero, los agentes procedieron a su arresto.

Le constan seis detenciones previas por diversos delitos. Tras pasar por dependencias policiales, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad con cargos.