La rivalidad entre los grupos latinos Dominican Don’t Play y Trinitarios, origen de la agresión mortal a Juan Esteban

La rivalidad entre dos grupos juveniles violentos de referente latino, concretamente entre los Dominican Don’t Play (D.D.P.) y Trinitarios ha sido el origen de la agresión mortal al joven Juan Esteban, de 18 años, ocurrida ayer en la calle Democracia de Valladolid.

Esa es una de las primeras conclusiones tras los indicios recabados en el lugar por la Policía Nacional y de las primeras investigaciones llevadas a cabo por la Brigada Provincial de Información, sin poder ofrecer más detalles al respecto.

Según fuentes policiales, los tres implicados detenidos —un menor de 13 años y dos jóvenes de 17 y 18 años— habrían acometido al joven, quien sufrió tres heridas incisas en el torso provocadas por el arma blanca y posteriormente falleció en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Así, el menor inimputable de 13 años ha sido derivado a la Fiscalía de Menores, que decretó su ingreso en el Centro de Menores Zambrana. Mientras, las dos chicas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente en la mañana de hoy, que ha decretado para la mayor de edad el ingreso en prisión y para la menor, también el ingreso en el Centro de Menores Zambrana.

Además, la Policía Nacional ha informado que se ha localizado el arma intervenida, que se trata de un cuchillo de cocina con una hoja de 20 centímetros, oculto en una zona ajardinada cercana al lugar de los hechos.

Tres detenciones en menos de una hora

Asimismo, relatan que tras conocerse a las 14:35 horas de este viernes lo sucedido, se desplazaron varias dotaciones de la Policía Nacional, donde se encontraron al joven tendido en la vía pública con varias lesiones torácicas penetrantes.

Una enfermera fuera de servicio estaba realizando maniobras de reanimación, a las que se sumaron los primeros agentes mientras solicitaban una ambulancia medicalizada y establecían un perímetro de seguridad.

Mientras se asistía a la víctima, otras patrullas recabaron información de los testigos, quienes facilitaron la descripción de varias personas que habían huido ante la rápida llegada de los agentes.

Con estos datos, más de 20 policías nacionales iniciaron un dispositivo de búsqueda y contaron con la colaboración de Policía Municipal.

Apenas una hora después de la agresión, los agentes localizaron en el paso peatonal subterráneo de la Avenida Segovia con calle Panaderos a dos chicas de 17 y 18 años, que habían estado con el presunto autor material en el momento de los hechos. Entre sus pertenencias se intervino un pasamontañas que el agresor habría utilizado durante la agresión.

De forma paralela, otra dotación localizó en la calle Infantería a un joven de 13 años, presunto autor material, que presentaba manchas de sangre en el pantalón.

Simultáneamente, equipos policiales que peinaban la zona próxima al lugar de la agresión recuperaron una sudadera y un guante de látex arrojado a un contenedor de vidrio, así como una prenda de cuello y un coletero. Todo el material quedó custodiado hasta la llegada de la Policía Científica.