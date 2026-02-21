Una familia argentina evita el cierre del bar de un pueblo de Valladolid un año después de llegar: “Café a 1,40 y caña a 1,70”

Imagen de la familia argentina que ha llegado a Rueda. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Rueda pasa por ser una de las capitales del vino de Castilla y León con Denominación de Origen Rueda y con una prestigiosa producción de vino blanco a nivel mundial. El hecho de encontrarse en una vaguada muy fértil a 40 kilómetros de la capital hace que sus cultivos sean de una gran calidad.

Es un municipio en el que reinan sus preciosas calles y en el que se respira la tranquilidad que pasa por ser propia de un pueblo castellano tradicional y bien conservado. En la actualidad cuenta, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) con una población de 1.118 habitantes.

Hasta el lugar llegaron, el pasado 4 de agosto de 2024, Leopoldo y Leticia y cinco de sus hijos: Joaquín, Santiago, Francisco, Valentín y Lautaro. Lo hacían procedentes de Argentina. El hijo mayor, Ramiro, se quedó allí. Todo después de una iniciativa que llevó a cabo el Ayuntamiento de Rueda para que consiguieran alquiler.

“Llegamos procedentes de Mendoza, en Argentina, en busca de nuevas oportunidades y de un mejor futuro para nuestros hijos”, cuenta, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Leticia, la madre de los pequeños.

Desde el Consistorio, como apuntan fuentes municipales, se les brindó apoyo en la gestión del alquiler de vivienda y tres de los pequeños comenzaron sus clases en el colegio municipal, que consiguió abrir un nuevo aula e incorporar a un nuevo profesor, con lo que cuesta eso en el medio rural.

Ahora, la familia argentina es feliz en Rueda y Joaquín se ha puesto al frente del Bar de los Jubilados. Conocemos al detalle su historia.

La vida de Joaquín

“Somos la familia Gigena. Mis padres, Leopoldo y Leticia y mis cinco hermanos que tienen 25, 16, 10, 8 y cinco años. El mayor sigue en Argentina.⁠ Mi padre trabaja en la Farmacia El Puente de Medina del Campo y mi madre en la farmacia de Rueda. Es un proyecto que sostenemos entre todos”, asegura Joaquín Gigena, en declaraciones a este medio.

Dentro de la familia, que se ha instalado en la localidad pucelana hace ya más de un año, el joven, de 19 primaveras, es uno de esos seis hijos que llegaron desde Argentina y, en la actualidad, es el nuevo titular del Bar Asociación San Isidro de Jubilados de Rueda.

“Era el 31 de diciembre de 2025 cuando José, que llevaba cinco años al frente del establecimiento hostelero, se jubilaba. Durante más de seis meses se buscó quien pudiera continuar con la concesión. Cuando conocí la oportunidad, decidí presentarme”, afirma nuestro entrevistado.

Asegura, además, que “no fue sencillo” debido a su edad y porque “no tenía experiencia previa en el mundo hostelero”. Sin embargo, con el apoyo de su familia lograron que el argentino se pusiera al frente.

“El contrato se firmó a mediados de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026 se hizo efectivo el traspaso de titularidad”, afirma nuestro protagonista.

Cumplía el sueño de ponerse al frente de dicho punto de encuentro en Rueda y evitar el cierre del mismo.

Mucho más que un bar

“Está ubicado en la calle San José 2, a cien metros de la plaza Mayor del pueblo, en un edificio del Ayuntamiento consignado a la Asociación de Jubilados. Es mucho más que un bar; es un punto de encuentro histórico del pueblo donde socios y no socios se reúnen a diario para jugar a las cartas, tomar un café o hablar. Mantenerlo abierto era importante para la vida social del pueblo”, asegura Joaquín.

El bar estuvo cerrado desde el lunes 9 de febrero y hasta el jueves 12 de este año y reabrió sus puertas el pasado viernes, 13 del mismo mes, tras una reforma total. Se realizó un cambio de imagen “integral” con el objetivo de “ofrecer ahora un espacio más acogedor y atractivo” pensando “tanto en jóvenes como en adultos” pero “manteniendo la esencia como punto de encuentro”.

“La reapertura fue una fiesta que incluyó un show de música en vivo y que tuvo una gran respuesta por parte de los vecinos. Fue una manera de compartir esta nueva etapa con el pueblo que nos recibió”, explica nuestro entrevistado.

Café a 1,40 y cañas a 1,70 euros

“Ofrecemos café, tapas y vermut con precios accesibles. El café a 1,40 y la caña a 1,70 euros. Además, tenemos también empanadas argentinas a 1,50 euros la unidad. Cada bebida siempre va acompañada de un pincho o de una tapa sin coste adicional. Apostamos por mantener el espíritu del bar de pueblo incorporando nuestro sello argentino”, asegura el argentino.

El nuevo logo que han introducido en el lugar “simboliza un círculo abierto” que representa la “comunidad, encuentro y la idea de que siempre hay lugar para alguien más”.

“Estamos comenzando, pero con mucha ilusión. Apostamos por el trabajo constante y por crecer en familia. Queremos que este sea el inicio de un futuro laboral sólido en Rueda”, añade.

Además, agradece a la Asociación de Jubilados San Isidro de Rueda la “confianza”, también al Ayuntamiento por “facilitar la continuidad del espacio”, a los vecinos por “el cariño y apoyo” para que este proyecto se haya convertido en realidad y también a su familia y amigos.

La ilusión de Joaquín y su familia no tiene límites.