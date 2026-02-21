CSIF logra que se pague el salario a una funcionaria de Valladolid durante el permiso parental previo a julio de 2025

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha logrado una nueva victoria judicial que reconoce el pago del salario durante el permiso parental de hasta ocho semanas, solicitado con anterioridad al 31 de julio de 2025.

La sentencia firme 27/2026, dictada el pasado 22 de enero por el Tribunal de Instancia de Valladolid, ha reconocido el derecho de una funcionaria del Ayuntamiento de Valladolid a percibir su salario íntegro durante el disfrute del permiso parental de hasta ocho semanas.

Esta resolución afecta a todas aquellas solicitudes realizadas con anterioridad al 31 de julio de 2025, fecha en la que entró en vigor el cambio normativo del Gobierno.

El conflicto jurídico tiene su origen en el Real Decreto-ley 5/2023, que introdujo el permiso parental para el cuidado de hijos menores de ocho años pero no especificaba explícitamente si debía ser retribuido.

Ante esta ambigüedad, el departamento jurídico de CSIF defendió que, basándose en la Directiva Europea 2019/1158, el permiso debía ser remunerado.

Aunque el Gobierno de España aprobó posteriormente una reforma para declarar este periodo como no retribuido, la justicia vallisoletana ha dictaminado ahora que dicha modificación no puede aplicarse con efectos retroactivos a quienes ya lo habían solicitado o disfrutado.

La presidenta provincial de CSIF, María José San Román, ha celebrado este fallo calificando el permiso parental como un "derecho al que ningún trabajador tiene que renunciar".

CSIF explica que no sólo el Ayuntamiento de Valladolid ha sido condenado a pagar, a instancia de CSIF, por el permiso parental. La Consejería de Educación de la Junta, en sentencia nº159/2025, de 30 de junio de 2025 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Valladolid, fue condenada por no retribuir el permiso parental.

Esta sentencia, que dio también la razón a CSIF, fue la primera que se ganó en Castilla y León, siguiendo la estela de la primera sentencia a nivel nacional que ganó CSIF en Barcelona, según ha informado el sindicato.

Tras este nuevo éxito en los juzgados, CSIF ha instado a las administraciones públicas a proceder al abono de oficio de las cantidades correspondientes a los permisos disfrutados antes de la reforma de julio de 2025.

El sindicato insiste en que obligar a los trabajadores a acudir a la vía judicial supone un coste innecesario para las arcas públicas y genera una situación de "desigualdad" entre empleados que ya han obtenido sentencias favorables y aquellos que aún no han reclamado.