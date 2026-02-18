Atropella a un hombre caído y escapa sin ayudar en Pedrajas: ha sido detenido días después y la víctima permanece grave

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de lesiones por imprudencia y otro de omisión del deber de socorro tras atropellar a una persona en la Plaza Mayor de Pedrajas de San Esteban y abandonar el lugar sin prestarle ayuda.

Los hechos se remontan al pasado 25 de enero, sobre las 04:30 horas, cuando un conductor arrolló a un hombre que se encontraba tendido en la calzada.

Según las primeras averiguaciones practicadas por la Guardia Civil, la víctima tropezó y cayó al suelo, quedando en la vía pública, y fue instantes después cuando un turismo le atropelló, causándole lesiones de carácter grave.

El conductor, tras percatarse de lo sucedido, se dio a la fuga sin auxiliar al herido, a pesar de encontrarse en una situación de grave peligro y sin que existiera riesgo para el propio conductor.

La víctima fue localizada aproximadamente media hora después por una pareja de peatones que transitaba por la zona.

Fueron estas personas quienes alertaron a los servicios de emergencia a través del teléfono 112, activándose el correspondiente dispositivo sanitario.

La investigación fue asumida por el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil, que logró identificar tanto el vehículo implicado como a su conductor.

Finalmente, el pasado 5 de febrero de 2026, el sospechoso fue detenido como presunto autor de un delito de lesiones por imprudencia y otro de omisión del deber de socorro, delitos que pueden conllevar penas de entre seis meses y cuatro años de prisión.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid, que continuará con la tramitación del procedimiento judicial.