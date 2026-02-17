Unión para blindar la propiedad industrial de las empresas innovadoras: TecnoVitae y Ungria se alían

El director general de la Fundación, Javier Escribano, y Guillermo Ungría, vicepresidente y director general de UNGRIA. Cedida

La Fundación TecnoVitae ha formalizado una alianza estratégica con UNGRIA Patentes y Marcas. El objetivo principal de este convenio es proporcionar a las empresas y proyectos tecnológicos las herramientas necesarias para proteger, gestionar y rentabilizar sus activos intangibles en un mercado global cada vez más competitivo.

El acto de firma contó con la presencia de Javier Escribano, director general de TecnoVitae, y Guillermo Ungría, vicepresidente y director general de UNGRIA, quienes destacaron la importancia de unir fuerzas para convertir la creatividad en valor económico real.

UNGRIA, una de las organizaciones más veteranas de España en su sector, pondrá a disposición de la Fundación su red internacional (con presencia en España, EE. UU. y Latinoamérica) y su equipo multidisciplinar.

Esta colaboración permitirá a los emprendedores vinculados a TecnoVitae acceder a protección de patentes, marcas y diseños industriales.

La gestión estratégica con inteligencia competitiva y optimización de porfolios de activos y la Defensa de innovaciones en más de 150 jurisdicciones.

"Compartimos los valores y la visión de TecnoVitae. Estamos encantados de formar y trasladar nuestro expertise a todos sus colaboradores para apoyar la innovación en sectores específicos”, Guillermo Ungría, Vicepresidente de UNGRIA.

"No basta con generar tecnologías disruptivas; es esencial saber cómo protegerlas. Esta alianza amplía nuestra capacidad para acompañar a los proyectos en todas sus etapas de desarrollo”, explica Javier Escribano, Director General de TecnoVitae.

Próximos pasos

El acuerdo no se limita al asesoramiento técnico, sino que apuesta fuertemente por la formación. Ambas entidades desarrollarán jornadas, materiales divulgativos y asesorías personalizadas para responsables de I+D y emprendedores.

La primera gran cita tendrá lugar próximamente en la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Valladolid (IdeVa), donde se celebrará una jornada sobre innovación y propiedad industrial.

En este evento, UNGRIA ofrecerá una visión práctica sobre cómo convertir la protección legal en una ventaja competitiva sostenible.

Con este paso, la Fundación TecnoVitae se consolida como un puente esencial entre la creación tecnológica y la seguridad jurídica, fomentando un ecosistema empresarial preparado para los retos de la economía del conocimiento.