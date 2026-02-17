Una nueva pescadería abre en el mercado de Las Delicias de Valladolid: 21,1 m² y 46 euros al mes

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha adjudicado esta semana un nuevo puesto de pescadería en el mercado de Las Delicias, se trata de un puesto de 21,1 metros cuadrados.

Está situado a la entrada del mercado por la calle Guipúzcoa y por el que, gracias al canon reducido puesto en marcha por la Concejalía de Comercio Mercados y Consumo, la nueva titular abonará un canon de 46 euros al mes.

Una condición que se respetará durante los 10 años que dura la concesión del puesto y supone una reducción del 87% con respecto a lo que el Ayuntamiento cobraba antes por este concepto.

Este puesto ha podido ser asignado por el método de adjudicación directa, aprovechando la renuncia de una anterior adjudicataria que no llegó a abrir su negocio. Pero cabe recordar que, a partir del 17 de febrero, y hasta el próximo 30 de marzo vuelve a estar abierto el plazo para solicitar la apertura de nuevos negocios en el resto de 19 puestos que hoy quedan vacantes y que pueden acoger no sólo la venta de producto fresco sino cualquier otro tipo de negocio de venta, así como servicios.

Con esta última adjudicación el mercado enriquece su oferta con un tercer establecimiento de venta de pescado fresco. Ya son 4 los nuevos puestos que ha incorporado el Mercado de Las Delicias en menos de un año, lo que ha supuesto que haya visto muy mejorado su atractivo al incorporar dos fruterías y una cafetería, unos servicios y establecimientos básicos que llevaban años sin prestarse en este espacio y que ahora, gracias a las políticas activas del Ayuntamiento, el mercado recobra.

Este nuevo puesto, así como los que se incorporen en el nuevo proceso de licitación podrán, además, solicitar una subvención de hasta 3.000 euros para ayudar a la instalación. El Ayuntamiento ya tiene muy avanzada la redacción del pliego de condiciones que será publicadas a lo largo del mes de marzo

Respecto a la incorporación de un tercer puesto de pescadería, el concejal del área de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín, ha destacado que “la diversidad de vendedores para un mismo producto facilita el poder ofrecer en un único espacio diferentes rangos de precios y también permite la orientación hacia distintos tipos de clientes. Poder comparar y elegir a la hora de comprar es una de las múltiples ventajas que ofrecen los mercados municipales y que los diferencian de otro tipo de establecimientos. Ventajas de las que salen beneficiados tanto vendedores como clientes”.

Por otra parte, el concejal ha valorado positivamente que las políticas activas de dinamización de los mercados y la estrategia de licitación puesta en marcha estén permitiendo revertir la situación del mercado que tan solo contaba con 10 puestos ocupados y unos servicios muy mermados cuando se inició el mandato.

Medidas concretas que están dando sus resultados, a pesar de las dificultades estructurales por las que atraviesa el sector, como son la falta de relevo generacional, el cambio de hábitos de consumo y la pérdida de poder adquisitivo de los españoles en los últimos años que se traducen en una severa reducción del consumo de productos frescos.