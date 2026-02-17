Nauzet (32) y un restaurante premiado en tiempo récord a 20 metros bajo tierra: “De pequeño veía a Karlos Arguiñano”

Nauzet y el Restaurante Arrope. Fotografías cedidas a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El Restaurante Arrope de Rueda, ubicado en la Avenida Mariano Ruiz Rodríguez, 1, de la localidad vallisoletana, ha logrado su primer Sol Repsol en la Gala de los Soles Guía Repsol 2026, que ha tenido lugar en Tarragona, en la tarde de este lunes, 16 de febrero.

Un establecimiento hostelero que se ubica en las galerías subterráneas del siglo XV de las bodegas históricas de Yllera, en Rueda y que consolida el proyecto como uno de los más singulares y prometedores del panorama gastronómico nacional.

Un Sol Repsol que marca un punto de inflexión en la trayectoria del restaurante que está liderado por el cocinero Nauzet Betancort, junto al jefe de sala y sumiller Roberto Simal.

Se trata de una distinción que adquiere una relevancia especial porque éste es un proyecto joven que se inauguró en septiembre de 2025, que ve reconocido en tiempo récord un trabajo que se sustenta en la honestidad, el arraigo al territorio y una mirada que pasa por ser contemporánea sobre la cocina castellana.

Imagen del Restaurante Arrope. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con Nauzet que nos cuenta todos los secretos de un lugar único y mágico que brilla con más fuerza gracias al nuevo Sol Repsol.

Viendo a Karlos Arguiñano

“Me defino como una persona inquieta que dejó su isla para progresar y para ser mejor cocinero cada día”, asegura, en declaraciones a este periódico Nauzet, nacido en Arrecife (Lanzarote), de 32 años y que suma 12 en el mundo hostelero.

Amante del deporte, del baloncesto en particular, ha pasado por la etapa de Yllera, desde 2022 y también está en Arrope siendo una de las patas fundamentales del equipo que ha conseguido este sol.

“Siempre quise ser Policía, pero, de pequeño veía a Karlos Arguiñano, aprendía de él con mi madre y comprábamos los alimentos para preparar sus recetas”, asegura nuestro entrevistado.

Un premio al trabajo bien hecho

“Recibimos el premio con mucha ilusión. Es una recompensa al trabajo bien hecho y al esfuerzo que llevamos realizando los últimos años. Una motivación extra para seguir adelante”, añade.

Supone un “empujón” a nuestra actividad. También nos “motiva a mejorar para nuestros clientes” que son los que “hacen que todo tenga sentido”, añade.

“Ahora contamos con un menú largo de 14 platos a 86 euros y, con carta, se puede comer por unos 60-70. Nosotros usamos el buen producto para aplicar técnicas que lo resalten. Es cocina de cuidado y mimo”, añade.

Ahora, con este empujón, toca seguir adelante.

Un pasado

Arrope nació como una evolución de forma natural de la Gastrobodega de Yllera que, durante tres años, formó parte de la oferta enoturística de la familia bodeguera.

Mientras, con el mismo equipo al frente, el proyecto dio un paso adelante en 2025 para construir una identidad propia, un relato más personal y una propuesta gastronómica plenamente consolidada.

Un restaurante ubicado a más de 20 metros bajo tierra en un entramado de galerías excavadas a mano en roca caliza. Se trata de un espacio único que enriquece la experiencia.

El escenario histórico se convierte en el marco perfecto para una cocina que habla, de forma constante, con el pasado, además de con el territorio y el vino.

La sala como parte de una experiencia única

La experiencia en Arrope se completa con la labor de Roberto Simal, jefe de sala y sumiller, cuya filosofía de hospitalidad ha sido clave en la obtención del Sol Repsol. Su trabajo convierte cada servicio en un relato coherente entre cocina, vino y territorio.

Roberto a la izquierda y Nauzet a la derecha. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Este Sol Repsol reconoce también la importancia de la sala y del servicio”, explica Simal. “Nuestra misión es que el cliente se sienta acompañado y arropado, que entienda lo que está comiendo y bebiendo, y que viva una experiencia que vaya más allá del plato”.

La propuesta líquida, estrechamente vinculada a los vinos de la familia Yllera y al patrimonio vitivinícola de la zona, se completa con una cuidada selección de cerca de 300 referencias nacionales e internacionales, reforzando el carácter enoturístico del restaurante y su singularidad dentro del panorama gastronómico español.