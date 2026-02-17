La suerte del ladrón: revienta una ventanilla en un garaje y cobra un boleto del Euromillones premiado

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid, en la tarde del 16 de febrero, a un hombre, como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza en interior de vehículo, cometidos las noches del 12 y 13 de febrero.

Ambos robos fueron denunciados en las dependencias de la Policía Nacional en Valladolid. La primera denuncia recogía como un hombre en patinete habría accedido a los trasteros y garaje de un inmueble de la capital, y había fracturado la ventanilla trasera de un taxi estacionado.

Se llevaron de su interior 250 euros en diferentes billetes y monedas, una cámara de seguridad interior, un arrancador de batería y un boleto de Euromillones entre otras cosas.

El segundo robo de características similares se produjo la noche siguiente en otro garaje. En esta ocasión el delincuente se llevó gafas, diversa documentación, tarjetas bancarias y un permiso de armas y cuatro guías de armas del interior de un todo terreno estacionado, con el mismo modus operandi que en el anterior.

Cuando los investigadores del Grupo II de la Comisaría de distrito de Valladolid Delicias de Policía Nacional, tuvieron conocimiento de ambas denuncias, iniciaron las pesquisas para determinar la identidad del autor de ambos robos.

Las gestiones policiales dieron fruto, determinando sin ningún género de dudas que el presunto autor de sendos robos era un delincuente conocido de este grupo, por dedicarse a cometer pequeños delitos contra el patrimonio.

En concreto este delincuente había sido detenido en 21 ocasiones anteriores por la Policía Nacional y dos por la Guardia Civil.

Se da la circunstancia que los investigadores pudieron confirmar, que el presunto autor había cobrado el boleto de euro millones en una administración de la capital.

En la tarde del día 16 de febrero, una dotación de Policía Nacional uniformada a bordo de motocicletas rotuladas, se encontraba patrullando en labores preventivas para evitar la comisión de delitos en la calle San Isidro de la capital, cuando detectó la presencia de este individuo.

Los policías, conocedores que sobre este hombre pesaba una orden de búsqueda y detención por los dos robos, procedieron a su identificación y detención como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza en interior de vehículo.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.