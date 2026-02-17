La Casa Revilla acerca la obra y la vida de Narciso Alonso Cortés por el 150 aniversario de su nacimiento

Inauguración de la exposición 'Don Narciso, su vida y su obra' por el 150 aniversario de su nacimiento

La Sala Municipal de Exposiciones de la Casa Revilla - Fundación Municipal de Cultura (FMC) abre este martes, 17 de febrero, las puertas de la muestra 'Don Narciso, su vida y obra'. Se trata de una propuesta que aproxima a las distintas facetas de Narciso Alonso Cortés en el marco del programa conmemorativo del 150 aniversario del nacimiento del poeta e historiador vallisoletano.

El acto de apertura de la muestra ha contado con la presencia de la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal; el gerente de la FMC, José Ignacio de Uribe; los miembros de la comisión que coordina el sesquicentenario, Mariola Alonso-Cortés (su biznieta) y Carlos Aganzo (periodista y poeta); Paz Altés, del Centro de Publicaciones y Casa de Zorrilla; Eduardo Pedruelo, director del Archivo Municipal; y Pedro Ojeda, coordinador del programa de la FMC Valladolid Letraherido.

La exposición muestra material documental, hemerográfico, bibliográfico y fotográfico, además de mobiliario propio del estudioso vallisoletano y obras de arte cedidas por la Real Academia de Bellas Artes de La Purísima Concepción y la propia familia de Narciso Alonso-Cortés.

Se presenta como una compilación de escritos, publicaciones y objetos organizados bajo el comisariado de los coordinadores del sesquicentenario, Paz Altés, Eduardo Pedruelo y la técnico del Archivo Municipal Miren Elixabet Díaz. El diseño expositivo es obra del arquitecto Eduardo Fuentes.

La muestra se basa en siete grandes bloques temáticos. El recorrido empieza con un capítulo dedicado a su esfera más íntima, con su vida personal y familiar, sus orígenes vinculados a su padre (Antonio Alonso Cortés), que fue rector de la Universidad de Valladolid; sus aficiones o sus amistades.

El segundo apartado se centra en su labor como profesor de Lengua y Literatura, que le condujo por distintos destinos antes de acabar, de forma permanente, en su Valladolid natal, donde ha dirigido el Instituto General Técnico de la ciudad, hoy IES José Zorrilla. El bloque aborda, igualmente, la vasta producción de manuales de gramática, lengua o historia de la literatura que firmó el propio vallisoletano.

El recorrido se para en el papel que tuvo Narciso Alonso Cortés en el despertar de la conciencia castellana y que se presenta desde dos perspectivas: la del incansable investigador del folclore castellano y la del impulsor de la Revista Castellana y la Sociedad Castellana de Excursiones.

Su labor investigadora fue una constante a lo largo de su vida y traspasó ampliamente su interés por la tradición castellana. Así, el cuarto bloque de la exposición, focaliza en su incansable dedicación a la investigación histórica en temas literarios (con investigaciones biográficas y filológicas sobre grandes nombres de la historia de la literatura) y de historia vallisoletana (en sus inolvidables series de Miscelánea vallisoletana y en sus innumerables ensayos monográficos).

La muestra sigue con un capítulo que versa sobre su vinculación y dedicación, estrecha y afectuosa, a Valladolid (a la que él llamaba "el amor de mis amores") y los honores que esta le dedicará: sus nombramientos como cronista oficial e hijo ilustre y la concesión de la medalla de oro de la ciudad. La huella de Narciso Alonso Cortés en Valladolid se proyecta, también, en dos instituciones que impulsó: el Museo Casa de Cervantes de Valladolid y la Casa de Zorrilla, personaje, este último, de cuya vida y obra fue el gran especialista, como atestigua su obra Zorrilla, su vida y sus obras, por la que obtuvo el prestigioso Premio Fastenrath de la RAE.

En este contexto de reconocimientos y homenajes se presenta el sexto apartado de la exposición. Fueron numerosas las distinciones que recibió a lo largo de los años, así como su pertenencia a las principales entidades e instituciones culturales del momento: la Real Academia Española, la Real Academia de la Lengua, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Real Academia de la Purísima Concepción de Valladolid, la Hispanic Society, el Museo Nacional de Escultura o el Ateneo de Valladolid, además de otros institutos, academias y sociedades que quisieron que don Narciso enriqueciera sus respectivas nóminas de miembros.

El recorrido expositivo se cierra con una vitrina que testimonia cómo se vivió la desaparición de don Narciso en 1972; cómo aconteció su despedida y su sepultura en el Panteón de Ilustres del Cementerio del Carmen de Valladolid y cómo Valladolid conserva su memoria con gran orgullo.

Información práctica

'Don Narciso, su vida y su obra' permanecerá en la Sala Municipal de Exposiciones de la Casa Revilla hasta el 5 de abril. La muestra puede visitarse, con entrada gratuita, de martes a domingo en horario de 12:00 a 14:00 y de 18:30 a 21:30h.

La propuesta refuerza su carácter divulgativo con un programa de visitas-taller guiadas, también gratuitas, para escolares (reservas: 675 288 857) y para público general (jueves y viernes a las 19:30h, sin inscripción previa).

En estos momentos, el Archivo Municipal y el Centro de Publicaciones trabajan en la producción editorial de un volumen misceláneo sobre don Narciso Alonso Cortés que, trascendiendo su papel de "catálogo de la exposición", reunirá un conjunto de ensayos sobre los distintos ámbitos de vida y trabajo de don Narciso, además de dejar testimonio del contenido incluido en la exposición.