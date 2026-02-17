El Ayuntamiento de Valladolid, PSOE incluido, pedirá a Puente una comisión de investigación por el accidente de Adamuz

El Grupo Municipal Popular ha dado a conocer una moción impulsada por su grupo que ha sido “respaldada por todos los grupos políticos” adquiriendo carácter institucional, con tres puntos entre los que destaca que se insta a las Cortes Generales a “constituir una comisión de investigación en sede parlamentaria” para “establecer posibles responsabilidades políticas” por el accidente ferroviario de Adamuz.

Se trata de una moción de apoyo expreso a la plataforma de afectados por el accidente ferroviario de Adamuz que lucha por “esclarecer las circunstancias en las que se produjo el desgraciado accidente de los trenes Iryo que realizaba el trayecto entre Málaga y Madrid” que será abordada en el pleno del 23 de febrero.

Descarriló e invadió la vía contigua provocando la colisión y el descarrilamiento de otro tren Alvia de Renfe, que circulaba en sentido contrario con destino a Huelva, el pasado 18 de enero.

Un accidente en el que murieron 46 personas y resultaron heridas otras 292, resultando ser el primer choque de dos trenes de alta velocidad en España.

“La plataforma, sin ningún matiz político, busca canalizar las actuaciones judiciales de los onubenses afectados por el trágico suceso, unificar en una sola voz, la exigencia de responsabilidades civiles y penales derivadas del accidente con personación directa en los Juzgados de Montoro, en Córdoba”, asegura la moción.

Suceso de gran gravedad

La propuesta, impulsada por el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid y apoyada por el PSOE, Valladolid Toma la Palabra y Vox, continúa afirmando que un suceso tan grave “no puede ni debe quedar en el olvido de las instituciones públicas y los responsables políticos”.

“Es necesario indagar en las causas y responsabilidades penales y políticas que pudieran derivarse de dicho accidente ferroviario” al “margen de las investigaciones judiciales y las responsabilidades penales que puedan derivarse de ellas”.

En la moción se reclama una “Comisión de Investigación Parlamentaria para depurar las responsabilidades políticas y, en un ejercicio de responsabilidad, es necesario dar nuestro apoyo a esta iniciativa, posicionarnos de su lado, dándoles nuestro apoyo expreso”.

La Plataforma de Afectados por el Accidente Ferroviario de Adamuz “no quiere, que como ocurrió con las víctimas de Angrois, sufrir la falta de sensibilidad de las autoridades y una incomprensible situación de desamparo que viole sus derechos más básicos como víctimas y familiares de este terrible suceso”, añade el texto.

“Con esta moción no podemos reparar el daño inmenso que estas personas han sufrido, no podemos hacer justicia, ni esclarecer la verdad de lo ocurrido, pero a través del consenso entre todos los partidos políticos con representación en nuestro Ayuntamiento en un acto de responsabilidad y compromiso contribuimos a reconocer y dignificar a las víctimas y familiares del accidente ferroviario de Adamuz”, reza el escrito.

Tres puntos

Por todo lo anterior, los grupos municipales del PP, PSOE, VOX y VTLP, del Ayuntamiento de Valladolid, han presentado para su debate y posterior aprobación en pleno dicha moción de tres puntos.

En el primero, el Ayuntamiento de Valladolid muestra “su apoyo expreso” a la Plataforma de Afectados por el Accidente Ferroviario de Adamuz.

El consistorio insta, en el segundo punto, al Gobierno a “constituir una comisión de investigación compuesta por expertos y técnicos independientes acerca de lo ocurrido”.

Y, por último, en el tercero, pide “constituir una comisión de investigación en sede parlamentaria para establecer las posibles responsabilidades políticas”.

Responsabilidades

“En el próximo pleno, el Ayuntamiento de Valladolid mostrará su apoyo expreso a la Plataforma de Afectados por el accidente ferroviario de Adamuz. Una iniciativa que ha partido del Grupo Municipal Popular, con el apoyo de todos los grupos políticos”, ha asegurado Blanca Jiménez, portavoz de los populares en el consistorio.

Ha añadido que “un suceso tan grave no puede ni debe quedar en el olvido de las instituciones públicas y de los responsables políticos” por lo que, de esta forma, quieren mostrar “su apoyo expreso” a la plataforma para esclarecer “las causas del trágico suceso”.

“Desde el Ayuntamiento mostramos el apoyo e instamos al Gobierno a constituir una comisión de investigación con expertos y técnicos independientes para esclarecer lo ocurrido”.

“Es el momento de que las instituciones muestren su responsabilidad y dignidad. El Ayuntamiento de Valladolid está a favor de las víctimas y de esclarecer las causas de uno de los acontecimientos más trágicos de la historia reciente de nuestro país”, ha finalizado Jiménez.