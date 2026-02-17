El Ayuntamiento de Valladolid lo confirma: ayudas para los viajes en taxi de las personas con movilidad reducida
Se busca dar respuesta al colectivo, favoreciendo su integración y autonomía personal. Las ayudas ya están convocadas.
El Ayuntamiento de Valladolid ha informado que ha puesto en marcha la convocatoria de ayudas económicas para el transporte de personas con movilidad reducida. Todo para el uso de taxis correspondiente al año 2026.
El objetivo pasa por dar respuesta a las necesidades de transporte de estas personas, y favorecer a su integración social y autonomía personal, a través del uso del servicio de taxi.
Serán subvencionables los gastos de viajes en taxi realizados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, siendo imprescindible conservar los tiques o facturas para la correcta justificación de la ayuda.
Requisitos:
Entre otros, las personas solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
Estar empadronadas en Valladolid.
Tener la movilidad reducida acreditada por la Unidad de Valoración y Atención a Personas con Discapacidad de la Junta de Castilla y León.
No disponer de vehículo propio o, en caso de tenerlo, acreditar la imposibilidad para la conducción.
Contar, en el último ejercicio fiscal cerrado, con ingresos mensuales inferiores a 1.200 euros.
Disponer de un capital mobiliario no superior a 12.600 euros.
Plazo de solicitud
El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de agosto de 2026.
Para más información, las personas interesadas pueden dirigirse al Servicio de Personas Mayores e Iniciativas Sociales, a través del teléfono 983 426 111.