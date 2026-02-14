Un millón en Valladolid: el Euromillones sonríe a la calle Claudio Moyano

El Euromillones ha dejado un nuevo millonario en Valladolid en el sorteo celebrado este viernes, 13 de febrero de 2026.

Y es que, según informa Loterías y Apuestas del Estado, el boleto ganador del Millón, con el código XTM99382, fue validado en la administración de loterías número 27, situada en la calle Claudio Moyano, 28 de la capital vallisoletana.

La jornada terminó sin acertantes del premio mayor: no hubo ganadores de Primera Categoría (5 números + 2 estrellas), por lo que se ha generado un bote especial de 61 millones de euros para el próximo sorteo.

En Segunda Categoría (5 números + 1 estrella) se registraron tres acertantes, con un premio unitario de 263.509,13 euros, pero ninguno de esos boletos fue validado en España. Tampoco hubo acertantes en España en Tercera Categoría (5 números), que dejó siete ganadores con un premio unitario de 26.394,18 euros. En Cuarta Categoría (4 números + 2 estrellas), ocho acertantes en España cobrarán 1.046,33 euros.

La combinación ganadora fue 37, 40, 13, 31 y 09, con estrellas 06 y 09.