Lucha desesperada en Aldeamayor de San Martín contra el agua para salvar las viviendas

La lucha desesperada de Aldeamayor de San Martín contra el agua para salvar las viviendas Protección Civil Valladolid

Aldeamayor de San Martín vuelve a mirar al suelo antes que al cielo. Las lluvias de los últimos días han dejado desbordamientos e inundaciones en distintos puntos del municipio vallisoletano y han obligado a desplegar durante horas equipos de emergencia para labores de achique y contención, con turnos de trabajo que se han prolongado también durante la noche.

Protección Civil de Valladolid ha informado de que desplazó varios equipos al municipio tras activarse por el desbordamiento de agua y que ha mantenido los medios materiales desplegados para rebajar el nivel en las zonas afectadas.

En paralelo, durante la noche del jueves también se trabajó en Viana de Cega, con equipos autobomba y apoyo en achiques dentro de viviendas.

Equipos Autobomba y ayudado al achique y contención dentro de las viviendas en Viana de Cega Protección Civil Valladolid

El episodio de agua acumulada ha tenido uno de sus puntos más delicados en la urbanización Aldeamayor Golf, donde confluyen varios arroyos.

De hecho, este viernes se llevó a cabo un operativo para evacuar de forma preventiva a los residentes de un centro de mayores ante la entrada de agua en sus instalaciones, con la participación de distintos servicios de emergencias y bajo coordinación autonómica.

El alcalde de Aldeamayor, Roberto Martínez, atribuyó el origen de parte del problema al desbordamiento de varios arroyos de la zona y reclamó actuaciones de mantenimiento en los cauces.

Mientras continúan las tareas en el municipio, los servicios de emergencia recomiendan evitar zonas inundables, no atravesar balsas de agua en carretera y avisar al 112 ante cualquier incidencia, especialmente si el nivel del agua aumenta o afecta a viviendas y accesos.