Increpaba a los pasajeros en el tren Salamanca-Valladolid y lo bajan en Medina del Campo con 68 gramos de hachís

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en la tarde del 12 de febrero en Medina del Campo (Valladolid) a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública, después de intervenirle 68 gramos de hachís durante una actuación en un tren procedente de Salamanca con destino a Valladolid.

La intervención se inició cuando una dotación uniformada que realizaba labores preventivas en la localidad fue comisionada por la sala CIMACC 091 para acudir a la estación ferroviaria. El aviso alertaba de que en el tren viajaba un hombre sin billete que estaba increpando y molestando al resto de pasajeros.

Los agentes aprovecharon la parada del convoy en Medina del Campo para entrevistarse con el interventor, quien les señaló al individuo. Los policías procedieron a su identificación, ya que el responsable del tren iba a proponerle para sanción administrativa conforme a la ley del sector ferroviario, y le acompañaron al andén para hacerlo bajar del tren.

Durante un cacheo superficial por motivos de seguridad, los agentes localizaron entre sus ropas “un trozo de una sustancia marrón”, que el propio hombre reconoció como hachís. Ante la cantidad intervenida, fue detenido en ese momento y trasladado a dependencias policiales.

Ya en la Comisaría Local de Medina del Campo, se le practicó un cacheo más exhaustivo y se le encontraron “varios pequeños trozos de hachís” que, junto al envoltorio intervenido inicialmente, arrojaron resultado positivo en el drogotest, con un peso total de 68 gramos.

Según las tablas de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes para el primer semestre de 2026, la Policía estima que la droga intervenida habría alcanzado un valor de 461,72 euros en el mercado ilícito. El detenido fue puesto a disposición judicial y la autoridad decretó su libertad.