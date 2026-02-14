Álvaro (25) y David (30) reabrirán una famosa y gran discoteca en un pueblo de Valladolid: “Creamos empleo”

David a la derecha y Álvaro a la izquierda en la Discoteca Oasis. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

A 45 kilómetros al sur de la capital provincial, muy cerca de los límites con la provincia de Segovia, nos encontramos con Íscar (Valladolid), uno de los municipios más bonitos de Valladolid. Una localidad que domina la comarca de Tierra de Pinares y que cuenta con una extensa y muy interesante historia.

En la actualidad, y según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el pueblo pucelano cuenta con una población que llega hasta los 6.493 habitantes y donde nos encontramos con ermitas, o museos que merecen la pena.

Allí reina su castillo, que domina la comarca desde lo alto del páramo. Desde allí, las vistas son impresionantes. Los restos más antiguos de la fortaleza datan del siglo XIII. La mayoría de la construcción es del siglo XV.

Allí se encontraba la Discoteca Oasis que reinó en los años 90 en el lugar y que tuvo que cerrar sus puertas. Ahora, Álvaro Merlo Martínez y David Merlo Íscar reabrirán las puertas del lugar con una apuesta muy renovada.

Álvaro, David y su tierra

“Somos dos jóvenes inquietos. De Íscar de toda la vida. Nos tira mucho. Siempre nos hemos definido por ese espíritu inquieto y emprendedor. Además de nuestro trabajo, queríamos hacer algo que nos gustase y que nos aportara un dinero extra”, aseguran los jóvenes que cogerán las riendas de la Discoteca Oasis de Íscar para reabrir de nuevo.

Álvaro tiene 25 años y lleva seis en el mundo hostelero. Ahora es becario en un despacho de abogados tras completar sus estudios de Derecho. David tiene 30 y es carpintero. También acumula experiencia, en momentos puntuales, en el complicado mundo de la noche y la hostelería.

Los dos han nacido en la famosa localidad pucelana. Allí han residido todos sus años de vida. Recuerdan su infancia como tranquila. La familia paterna de ambos es de Íscar y la materna de Matapozuelos. Son primos y, sobre todo, amigos.

“Siempre he querido dedicarme al mundo del vino, de las bodegas. Es algo que está en mi mente y no descarto aún. Ahora nos embarcamos en una nueva aventura”, añade David.

Una gran aventura

“Siempre he estado muy ligado a la Discoteca Oasis. La idea surge tras juntarnos con el dueño del local y alquilarlo. Es un espacio que tiene década de historia. Llegamos a un acuerdo, en verano de 2025, y estamos poniendo todo a punto”, nos explica Álvaro.

Un espacio que reabrirá sus puertas en el centro de la localidad, en la calle Palomares, si todo va bien, antes del mes de mayo, como nos cuentan nuestros dos jóvenes entrevistados.

“La Discoteca Oasis abrió en los años 90, a principios. Siempre estuvo ligada a la familia Lobejón. Desde 2024 está cerrada. Lleva dos años sin actividad. Estamos mejorando las instalaciones para que, con la reapertura, sea un local que mire al futuro”, explica Álvaro.

La idea es que ese espacio discotequero, famoso en toda la provincia y con más de 30 años de historia, abra con una “imagen renovada de marca y espacio” y también con “eventos temáticos y una gestión actualizada”, como aseguran David y Álvaro.

“Tenemos mucha ilusión y el listón muy alto. Casi nos da más responsabilidad que ilusión. Queremos que la reapertura aporte, al ocio nocturno de Íscar, una dinamización social y económica. Que sea un punto de encuentro para los vecinos de la comarca y pueblos cercanos”, añade David.

De viernes a domingo y muchas sorpresas

La Discoteca Oasis va a reabrir de viernes a domingo. Contarán con el horario que permite la legislación vigente de espectáculos que va de 23:00 a 6:00 horas y, por las tardes, van a realizar conciertos para otro tipo de público. También buscan organizar eventos en el lugar.

“La inversión ha sido muy alta. El lavado de cara, importante y asumido por nosotros. Confiamos en el proyecto. Vamos con prudencia y realismo. La situación en España no está como hace 30 años en lo económico, pero, haciendo las cosas bien, el tiempo dará sus frutos”, dice, convencido, Álvaro.

De momento, cada uno seguirá con su trabajo y lo alternará con la gestión de la discoteca que, según aseguran nuestros entrevistados, tiene “cerca de 1.000 metros cuadrados si contamos el interior y la terraza cubierta”.

“Creamos empleo. Vamos a contratar a unas diez personas entre seguridad y personal. Queremos que la Discoteca Oasis vuelva a ser una de las de referencia en la provincia y en la Comunidad”, añade David.

Álvaro, antes de finalizar incide y pega un tirón de orejas a las administraciones: “hay que ayudar a los jóvenes emprendedores. No te echan una mano y las empresas nuevas son el motor de un país”.

Pese a todo, ellos, a base de esfuerzo, reabrirán esta mítica sala en Íscar. Dos jóvenes que lo hacen todo por su pueblo.