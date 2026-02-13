Un robo de película de 800 € en la carnicería de un pueblo de Valladolid: localizado oculto en un armario de su domicilio

Imagen de la detención de un hombre en Tordesillas que robó 800 euros en una carnicería. Fotografía: Guardia Civil.

La Guardia Civil de Valladolid ha detenido a un hombre en Tordesillas como presunto autor de un delito de robo con fuerza en una carnicería del municipio.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por el propietario del establecimiento, quien informó de que autor/es desconocidos habían accedido al interior del local tras fracturar la persiana metálica exterior y posteriormente romper una ventana, tal y como quedó registrado en las imágenes de las cámaras de seguridad.

En el vídeo se observa a un varón que, una vez dentro, sustrae la caja de recaudación, que contenía en ese momento 800 euros.

La Guardia Civil realizó una inspección ocular en las inmediaciones del establecimiento, localizando una cizalla que podría haber sido utilizada para fracturar la ventana, así como un machete encontrado en la propia zona de acceso forzado. Ambos objetos fueron intervenidos y se encuentran depositados en dependencias oficiales a disposición judicial.

Dado que el presunto autor de los hechos presentaba indicios racionales de autoría, los agentes se personaron en su domicilio para proceder a su detención. Al abrir la puerta, el propio varón, permitió inicialmente el acceso, indicando que iba a cambiarse de ropa. Sin embargo, tras varios minutos, dejó de atender los requerimientos de los agentes.

En ese momento, de manera fortuita, llegó al domicilio un familiar del sospechoso, quien autorizó expresamente la entrada de los agentes para proceder a la detención de su hijo.

Una vez dentro, los agentes localizaron al sospechoso oculto en el interior de un armario, evidenciando su intención de evadir la acción policial. Se procedió a su detención, siendo necesaria la fuerza mínima imprescindible para su reducción y engrilleta miento, dado que se resistió activamente.

El detenido, ya conocido por los agentes, le constan numerosos antecedentes, entre ellos por robo con fuerza.

La Guardia Civil instruye las diligencias que junto al detenido fueron puestas a disposición de la autoridad judicial.