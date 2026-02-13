Emi (37) abre un nuevo bar de 120 m² y crea empleo en Valladolid: “Apostamos por lo tradicional”

Brenda Emilce Gauna Cornejo, más conocida como Emi, en el Bar Pixel. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La historia de Brenda Emilce Gauna Cornejo es la de una mujer luchadora. La de una persona que, a base de esfuerzo, quiere cumplir sus sueños. Tras 20 años en el mundo de la hostelería, por fin, ha conseguido abrir su propio bar en Valladolid, que lleva el nombre de Pixel, el que puso su hijo.

Nuestra protagonista, de 37 años, llegó a España cuando tenía solo ocho y, poco a poco, ha ido saliendo adelante con una sonrisa que nunca pierde, pase lo que pase. Lo cierto es que da gusto charlar con ella.

Ubicado en la calle Tahonas número 6, el lugar va a apostar por “lo tradicional”. Por esos torreznos, esa morcilla y ese marisco fresco que quita el sentido. Todo un acierto, seguro para muchos clientes.

Conocemos su historia y hablamos de la apertura del bar, que tuvo lugar el pasado viernes, 6 de febrero, en esta entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

De Argentina a Valladolid

“Me defino como una mujer trabajadora y luchadora. Tengo un pequeño de ocho años y busco conseguir un sueño cada día que me levanto de la cama. Soy una persona muy optimista”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Brenda Emilce Gauna Cornejo.

Nuestra protagonista nació en Argentina. Es amante de salir de compras, también de cocinar y de viajar y conocer nuevos territorios. Suma, ni más ni menos, que 20 años en el mundo hostelero ya que tiene 37.

Emi, para los amigos, viajó de Argentina a España, sola, cuando tenía siete años. Lleva viviendo aquí desde esa edad y ha pasado por varios bares y restaurantes. Recuerda su infancia como “muy duro, pero feliz” y nos cuenta que, de pequeña, quería ser “médica o enfermera”.

Sin embargo, la vida le tenía preparado otro camino tras empezar a trabajar, con 16 primaveras, en el bar familiar.

La apertura de su nuevo bar

“La idea de abrir el nuevo establecimiento hostelero me llegó de la gente que me rodea que me empujó y ayudó a que diera el paso. También lo hizo mi pareja que siempre me apoya en todo”, añade nuestra entrevistada.

Fue así como el pasado viernes, 6 de febrero, abrió sus puertas el Bar Píxel, situado en la calle Tahonas 6, en San Nicolás, que llevaba “cerrado un mes, pero que ahora tiene vida de nuevo y con otro nombre”, añade Emi.

Un lugar que cuenta con 120 metros cuadrados y en el que, de momento, trabajan tres personas. “He realizado dos nuevas contrataciones”, afirma la hostelera con entusiasmo, en algo que ayuda al tejido económico local.

Una nueva aventura a la que Emi se sube con toda la ilusión del mundo.

Comida tradicional y marisco vivo

“Es un bar con buenos precios. Tenemos el mejor marisco vivo llegado directamente del mar, también torrezno, morcilla o callos. Apostamos por lo tradicional”, apunta nuestra protagonista hablando de los manjares con los que contará el local.

Aún no está definida cuál va a ser la especialidad, aunque la argentina apunta que, a buen seguro, “serán sus patatas de la casa” que, como confiesa, “están sabrosas y gustan mucho al que las prueba”.

Sobre la inversión que ha tenido que realizar a su llegada al bar, nos cuenta que “ha sido elevada” para añadir que “al principio de todo camino hay que pagar muchas cosas” porque “es lo que toca”.

“No me da miedo afrontar este reto y miro al futuro con optimismo. Espero estar aquí muchos años más y poder crecer profesionalmente”, finaliza la hostelera.

El viernes fue la fiesta de inauguración que resultó todo un éxito.