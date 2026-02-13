Adiós al pánico en los trasteros de Valladolid: detenidos los ladrones que robaban “cualquier cosa” para comprar droga

Entre lo que robaban había de todo: alimentos, bebidas, productos de higiene y limpieza, Bicicletas, pequeños electrodomésticos y artículos de ocio.

La Policía Nacional ha dado por finalizada una investigación que ha permitido desarticular una activa célula delictiva responsable de numerosos robos con fuerza cometidos durante el pasado mes de enero en Valladolid.

La operación se ha saldado con la detención de un hombre y una mujer como presuntos autores de estos hechos.

Aunque se detectaron incidentes en diversas calles de la ciudad, el grueso de la actividad delictiva se concentró en el barrio de Los Santos-Pilarica y sus zonas aledañas.

La acumulación de denuncias en un periodo de tiempo tan breve generó una lógica preocupación entre los vecinos de la zona.

Tras las pesquisas pertinentes, los agentes procedieron al arresto de dos personas con distintos niveles de implicación. El principal investigado, al que se le imputan 11 robos con fuerza en trasteros y dos robos en el interior de vehículos. Y una mujer, detenida por su presunta participación en un robo con fuerza en un trastero

El principio del "todo vale"

Lo que más llamó la atención de los investigadores tras analizar las denuncias fue el patrón de conducta de los arrestados. Lejos de buscar objetivos específicos de alto valor, actuaban bajo la premisa de sustraer cualquier objeto susceptible de ser vendido o intercambiado rápidamente.

Entre lo que robaban había de todo: alimentos, bebidas, productos de higiene y limpieza, bicicletas, pequeños electrodomésticos y artículos de ocio.

Esta heterogeneidad en el botín confirma un perfil delictivo que buscaba el beneficio inmediato a través del mercado negro, sin importar la naturaleza del efecto sustraído.

Con estas detenciones, la Policía Nacional logra esclarecer la mayoría de los asaltos que habían alterado la tranquilidad del barrio a principios de año.

Así, culminaron con la recuperación y reconocimiento de una cantidad significativa de objetos, vinculados hasta el momento con al menos 13 robos cometidos en los últimos meses.

El trastero utilizado por el detenido no guardaba relación con su domicilio habitual, cumpliendo exclusivamente una función de ocultación de efectos robados.

El pasado 11 de febrero, la pareja del principal investigado fue detenida tras fracturar el precinto policial del trastero con la intención de eliminar evidencias o recuperar objetos para canjearlos por droga.

Ambos habían sido arrestados conjuntamente en noviembre de 2025 por un robo con fuerza en interior de vehículo, y en esta ocasión se les imputan, a él 11 robos con fuerza en trasteros y dos robos con fuerza en interior de vehículo y a ella un robo con fuerza al romper el precinto policial y sustraer objetos del trastero precintado por agentes de Policía Nacional.