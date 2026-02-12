Más de 8.000 pacientes eligen la Clínica de la UEMC para sus tratamientos odontológicos: incrementa un 42% su actividad
El Área de Odontología de la Clínica de la Universidad Europea Miguel de Cervantes ha atendido en 2025 a más de 900 nuevos pacientes. Consolida su papel como espacio de referencia en la atención bucodental y en la formación práctica de futuros profesionales del sector.
La Clínica Universitaria de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid ha cerrado el último ejercicio con 8.800 tratamientos realizados, lo que supone un incremento de actividad del 42 % respecto al año anterior.
Este notable ascenso refuerza su papel como centro de atención sanitaria para la ciudadanía y potencia su función esencial en la formación práctica de los futuros profesionales del sector.
Durante el pasado año, el Área de Odontología prestó asistencia a cerca de 8.000 pacientes. Entre ellos, destaca la incorporación de 916 nuevos usuarios que acudieron por primera vez a las instalaciones.
En el desglose de la actividad técnica, la odontología conservadora se situó a la cabeza con 2.198 intervenciones destinadas a la preservación dental, tales como obturaciones, endodoncias y reconstrucciones.
Por su parte, el ámbito de la implantología y la rehabilitación oral demostró un alto nivel de especialización mediante la colocación de más de 420 implantes y la realización de 600 prótesis fijas de cerámica, a las que se sumaron otras 170 prótesis adicionales.
La salud de las encías y la prevención también ocuparon un lugar central en la actividad de la clínica. El área de periodoncia registró 1.050 tratamientos, que abarcaron desde higienes y curetajes hasta cirugías periodontales complejas.
Asimismo, la odontopediatría reafirmó su compromiso con el cuidado temprano al realizar 530 tratamientos preventivos en 156 pacientes pediátricos.
Además, la clínica dio respuesta a las demandas estéticas actuales con más de 40 intervenciones, incluyendo carillas, blanqueamientos e incrustaciones, completando así una oferta de salud integral y de vanguardia.