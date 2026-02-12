Martínez planta dos veces a la Plataforma del Soterramiento: le invitan a visitar los barrios “excluidos por las vías”

Miembros de la Plataforma por el Soterramiento de Valladolid en la sede del PSOE Fotografía: Plataforma por el Soterramiento de Valladolid.

Los miembros de la Plataforma por el Soterramiento del Ferrocarril en Valladolid han expresado, a través de un comunicado, su “sorpresa ante la falta de respuesta de Carlos Martínez a las dos solicitudes de reunión que le hemos hecho” con el fin de “explicarle la situación de marginación que viven los vecinos de los barrios excluidos por las vías del tren en Valladolid”.

Además, han invitado al secretario general de los socialistas de Castilla y León a visitar los barrios de la zona de la ciudad como Delicias, Pajarillos y Pilarica.

“Desde la Plataforma por el Soterramiento lamentamos la falta de respuesta del líder de los socialistas de Castilla y León y su falta de interés por los problemas de los ciudadanos que viven al otro lado de las vías del tren”, han añadido a través de un comunicado.

Afirman que el secretario general del PSOE de Castilla y León “persiste en la misma actitud que tuvo el anterior, Luis Tudanca, y todas las administraciones gobernadas por el Partido Socialista”.

Reuniones

La Plataforma ha recordado que ha solicitado reuniones al propio ministro, al delegado del gobierno, al subdelegado del gobierno, a los diferentes presidentes de ADIF, al gerente de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y al grupo municipal socialista.

“Ninguno se ha dignado en recibirnos, dando una muestra clara de su falta de talante democrático, su ausencia de empatía con los problemas de los ciudadanos y su nulo interés para la búsqueda de la participación de los vecinos y vecinas, de la que tanto presumen, pero que no practican cuando se les solicita”, añaden.

Desde la Plataforma siempre señalan que “hemos estado dispuestos al diálogo y a llegar a acuerdos que permitieran soterrar las vías del tren a su paso por Valladolid” y afirman que “lamentablemente, desde el PSOE, solo hemos recibido descalificaciones sin argumentos claros que realmente justifiquen su posición frente al soterramiento.

“Además, nunca han querido asistir a debates públicos organizados por la Plataforma negándose a contrastar ideas, proyectos y alternativas”, afirman.

Desde la Plataforma siguen invitando al ministro o a las personas en quien delegue a tener “un debate claro, público, transparente y objetivo, y que deje de esconderse en su despacho del ministerio con una actitud soberbia y prepotente”.

Miedo

“Parece que les da miedo que delante de todos los ciudadanos, podamos demostrar que el soterramiento es viable técnicamente y económicamente y que sus argumentos son, únicamente, falta de voluntad política y de resentimiento hacia los ciudadanos de Valladolid”, añaden.

Finalizan apuntando que “es difícil entender cómo partidos supuestamente progresistas no se preocupan por la igualdad de oportunidades por la justicia social y por una ciudad más integradora, más accesible, más sostenible y más ecológica”.

Todo “por el empecinamiento de un ministro que se ha propuesto que nadie pueda llevar a cabo su propio fracaso”.