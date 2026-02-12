Carvajal, rotunda tras el veredicto del jurado en el caso de Sergio Delgado: “Devolvería la decisión a los jueces”

Irene Carvajal es, en la actualidad, la concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid. También la teniente de alcalde. Tiene un amplio conocimiento en lo que al mundo del Derecho se refiere. Es licenciada por la Universidad de Valladolid entre el curso 1988-1993.

Entre los cursos judiciales del año 2003 al 2005 fue magistrada juez sustituto en los juzgados de Salamanca, ocupando la plaza de magistrado juez en los Juzgados de Instrucción Número 1,2 y 3.

Desde el 2005 fue magistrada juez sustituta en los juzgados de Valladolid, Medina del Campo y Medina de Rioseco ocupando puestos en el Juzgado de Menores de Valladolid, o en el de Instrucción 3,5 y 6 de Valladolid, entre otros.

Tras la polémica decisión del jurado popular del pasado martes, en la que se decidía que el puñetazo que recibió Sergio Delgado, y que acabó con su vida, no tenía la intencionalidad de matar, Carvajal ha abierto el debate sobre el jurado popular en casos de este calado y ha hablado con EL ESPAÑOL de Castilla y León sobre esta cuestión.

“Con este veredicto del jurado popular debía plantearse lo que muchos pensamos: ¿Pueden personas, no expertas en derecho, decidir en procesos judiciales en los que se ventilan delitos tan graves?”, se ha preguntado a través de X.

EL ESPAÑOL de Castilla y León ha querido saber su respuesta y ella nos la ha dado y ha sido, sumamente clara, además.

“No creo que una Ley de Jurado, con personas no expertas en derecho, que pueden estar influenciadas por agentes externos, aunque se intenta que no, puedan ser tomadas por ellos. Esta decisión la tiene que tomar un juez”, explica a este medio.

Asegura que, desde que está la Ley del Jurado en vigor “han sido muchos los juicios que se anulan cuando llegan a segunda instancia”.

“Devolvería la decisión a los jueces”, finaliza de forma clara y rotunda la concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid.