La UVa expulsa al profesor que justificó el asesinato de Sergio Delgado y da traslado a la Fiscalía

La Universidad de Valladolid (UVa) ha decidido, finalmente, expulsar a Héctor Felipe Mateo Romero, el profesor ayudante doctor que justificó el asesinato de Sergio Delgado en Burgos por su ciudad de procedencia. Así lo ha anunciado el rector, Antonio Largo, durante su intervención en el Consejo de Gobierno que se celebraba este viernes.

Además, ha avanzado que se ha dado traslado de la "información disponible" al Ministerio Fiscal para que valore los hechos. La polémica se volvía a desatar dos años después, coincidiendo con el juicio por la muerte del joven vallisoletano, tras rescatar algunos alumnos las publicaciones del docente en redes sociales y tras jactarse también, este pasado lunes, de suspender a los estudiantes.

Largo ha calificado los hechos como "muy graves" y ha defendido que la UVa ha realizado las comprobaciones necesarias y ha adoptado "una decisión fundada en menos de 24 horas".

De esta manera, una vez han concluido las comprobaciones y a la vista de la información disponible, sumado al reconocimiento de los hechos por parte del propio Héctor Felipe, la institución académica ha apreciado "motivos suficientes para considerar que no concurre la idoneidad profesional exigible para el desempeño de funciones docentes".

En este contexto, se ha acordado la extinción con "carácter inmediato" de su relación contractual con la UVa. Por otro lado, Largo ha vuelto a reiterar su "respeto y cercanía" ante un suceso de esta índole que "nos conmueve profundamente" y ha asegurado que ha trasladado esto mismo a la familia del propio Sergio Delgado.

"Como administración pública debemos actuar con rigor y garantías, conforme a los procedimientos establecidos con pleno respeto a la legalidad", ha defendido sobre el proceder de la UVa ante las críticas por el silencio y la falta de actuaciones tras desvelarse los hechos.

Por último, ha señalado que la obligación de la Universidad de Valladolid es "garantizar un entorno académico basado en el respeto, la responsabilidad y la confianza", para finalizar que desde la institución no realizarán más comentarios ni darán detalles adicionales "por respeto a las garantías y a la tramitación de las actuaciones en curso".