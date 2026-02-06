Rubén (52) y un céntrico e histórico quiosco de Valladolid que se reinventa para no cerrar: “Es renovarse o morir”

Es un quiosco mítico, en la calle Ferrari 5 de Valladolid. Desde primera hora de la mañana Rubén Herranz Villacé trabaja en el lugar. Hace muchas horas al cabo del día. El vallisoletano, de 52 años, lleva desde los 19 como quiosquero.

“Es un quiosco que era de mi abuelo. Pasó de mi abuelo a mi madre y de mi madre a mí. Puede tener cerca de cien años”, confiesa, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, nuestro entrevistado.

El pucelano, está instalando en su quiosco un cajero, una pantalla publicitaria y está pendiente de instalar un cajón de Amazon, todo gracias a una iniciativa que parte de Urban Service-USP.

“Es renovarse o morir”, asegura nuestro entrevistado, que nos cuenta su historia.

Rubén en el quiosco.

Una persona normal

“Me defino como una persona normal. Trabajador que recuerda su infancia como muy bonita. Mi ilusión habría sido dedicarme a otra cosa, pero mamé desde pequeño la profesión de quiosquero”, confiesa el vallisoletano.

Desde la barriga de su madre comenzó a ser quiosquero. Todo después de que el local lo abriera su abuelo y después lo cogiera ella, antes de coger el testigo cuando solo tenía 19 años. Es la tercera generación que lleva el quiosco.

“Con la mayoría de edad, cogí las riendas del negocio. Llevo 33 años al frente del negocio. Vendemos prensa, revistas, gominolas, chicles, loterías y apuestas del estado y todo lo se que me ofrezca y me dé un duro”, añade.

Ahora le ha tocado renovarse.

Nuevos servicios

“Vinieron a ofrecerme la instalación de estos nuevos servicios. Es un dinero con el que no cuentas y tiré para delante. El que no se arriesga no gana”, añade Rubén, conversando con este medio mientras las obras en su local se desarrollan.

Explica que “se está instalando un cajero automático” y también “una pantalla publicitaria” y “queremos que nos dejen poner lo de Amazon”, apunta en unas obras que comenzaron el lunes y que se completarán la semana que viene.

“Es renovarse o morir. Vamos a seguir ofreciendo lo mismo más estos servicios añadidos para que el cliente pueda disfrutar de ellos”, asegura.

La situación de los quioscos

“He estado a punto de cerrar y de buscarme la vida por otro lado. Esto es un bien para la sociedad, para el cliente y para el gremio. La idea viene de Urban Service Point-USP, de Luis, que su abuelo era quiosquero y toda ayuda viene bien”, explica Rubén.

Cajero, valla publicitaria y pendiente de instalar el cajón de Amazon, más la prensa, junto a las loterías y la venta de diferentes productos, el vallisoletano, pese a todo, ve el futuro “duro”.

“Me levanto a las 6:00 de la mañana y hasta las 23:00 no me acuesto. Es un trabajo muy duro, pero luchamos para seguir adelante”, finaliza Rubén.

El nuevo cajero en el quiosco de calle Ferrari 5.

Las obras y la empresa

Los trabajos en el quiosco vallisoletano los está llevando a cabo Urban Service Point-USP. Una compañía que se fundó a finales del año 2018 y que tiene el objetivo, como nos confirman fuentes de la empresa, de “transformar el sector del quiosco de prensa en España aportando un modelo multiservicio”.

Un sistema que “se adapte a las necesidades de hoy en día para devolver a los quioscos el rol como un punto de servicio a los ciudadanos”.

En la actualidad, como explican, están trabajando en más de 600 quioscos de todo el panorama nacional, entre Granada, Valladolid, Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia y Valladolid, como es el caso.

Lo hacen para la instalación de cajeros bancarios (ATM) accesibles las 24 horas del día y las siete jornadas de la semana “para hacer frente al cierre masivo de oficinas”. También como puntos de reparto last-mile para paquetería a través de la instalación de lockers, también activos todos los días.

Además, se centran en la red de comunicaciones “con la instalación de antenas 5G” y en la “red de puntos de muebles para el intercambio de baterías para vehículos eléctricos” como pueden ser las motos, los patinetes o las bicicletas”. Y, además, realizan “la instalación de pantallas digitales para la promoción del quiosco y publicidad en general”.

“Para el desarrollo del proyecto, vamos siempre de la mano del colectivo de quiosqueros de cada una de las ciudades y presentamos un esquema transformador del quiosco de prensa que cuadre con la visión de los ayuntamientos, que a su vez nos ven como una solución a sus retos municipales como la viabilidad de los quioscos de prensa, la eficiencia del reparto de paquetería y el desarrollo de infraestructuras 5G”, añaden desde la compañía.

En el caso de Valladolid, como explican desde Urban Service Point-USP, los trabajos “se realizan bajo el acuerdo marco con la asociación de vendedores de prensa de Valladolid”.

“Un punto interesante es que, familiarmente, llevamos generaciones vinculados al mundo del quiosco. Entendemos perfectamente la historia, necesidades y situación de crisis que hay en el sector”, finalizan.