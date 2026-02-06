Un nuevo radar llega a una de las carreteras más temidas de la provincia de Valladolid: la DGT estudia dónde colocarlo

Imagen de un radar en la provincia de Valladolid. Fotografía: Miriam Chacón / ICAL.

Un nuevo radar llegará a las carreteras de la provincia de Valladolid. En concreto se instalará en la N-122, como ha anunciado la jefa provincial de Tráfico en Valladolid, Inmaculada Matías.

“En relación con los radares, el Plan de Radares se establece desde la Dirección General de Tráfico nacional. Cada año se hace un estudio de los puntos con mayor accidentalidad y, cuyos siniestros, están relacionados con una velocidad inadecuada”, ha afirmado Matías.

La jefa provincial de Tráfico de Valladolid ha asegurado que “este año está planificado que se ponga en funcionamiento el radar de la CL-610” que “está pendiente de reparación y puesta en funcionamiento” después de que “fuera vandalizado”.

“Otro radar que se va a poner en funcionamiento, y que será anunciado para que los conductores lo sepan y que no empezará a sancionar inmediatamente es el de la VA-30. En la capital, que está instalado pero que no está en funcionamiento. Cuando comience a funcionar daremos la información necesaria”, ha asegurado Matías.

La novedad más importante está en la N-122 donde se estudia la implantación de un nuevo radar.

“Está en análisis colocar un radar en un punto de la N-122. Se completan fórmulas matemáticas para dirimir dónde ha de estar colocado exactamente. Tenemos que pedir permisos y lograr que se ubique de forma segura. Informaremos de dónde irá colocado finalmente”, ha señalado.