Vox tacha de "penosa" la actuación de la UVa con el profesor que celebró la muerte de Sergio: "Ni su Código Ético"

Vox tacha de "penosa" la actuación de la UVa con el profesor que celebró la muerte de Sergio: "Ni siquiera su Código Ético"

La Universidad de Valladolid continúa sin mover ficha en el caso del profesor Héctor Felipe Mateo Romero que justificó públicamente el asesinato del vallisoletano Sergio Delgado.

No se pronuncia a pesar de que su propio Código Ético establece de forma expresa la obligación de condenar cualquier conducta discriminatoria y de exigir responsabilidades dentro de la comunidad universitaria. “Esta actuación no puede entenderse como una reparación real del daño causado”, afirman.

Por ejemplo, la familia del asesinado ya ha pedido que sea expulsado, además de adelantar que tomará medidas judiciales una vez que termine el proceso que se está celebrando en Burgos.

La falta de una condena clara y la ausencia de medidas disciplinarias contra el profesor ayudante doctor e investigador postdoctoral en la Escuela de Ingeniería Informática de la UVa han situado a la institución académica en el centro de la polémica, justo en el inicio del juicio por la muerte del joven vallisoletano.

Los hechos se remontan a febrero de 2024, cuando Sergio Delgado perdió la vida en Burgos tras recibir un puñetazo mortal por el simple hecho de ser de “Pucela”. En aquellos días, el docente Héctor Felipe Mateo Romero publicó en la red social X (antes Twitter) un mensaje que causó una enorme indignación social: “Si ese fue el motivo pues un asesinato muy merecido”.

Las palabras, calificadas entonces de “terribles” y “deleznables” por numerosos usuarios, resultan especialmente graves por proceder de un profesor universitario.

Tras estallar la polémica, el docente, natural de Soria según su propio perfil profesional, eliminó su cuenta en X, aunque las capturas de pantalla de aquel mensaje han vuelto a viralizarse ahora, coincidiendo con el desarrollo del juicio en Burgos.

Pese a que la Universidad de Valladolid tenía conocimiento desde hace meses de la existencia de estos comentarios, según ha podido confirmar este medio, no ha abierto ningún expediente ni ha anunciado actuación alguna. Preguntando en la mañana de hoy al departamento de comunicación sus palabras han sido que "irán informando de las novedades".

La institución se ha limitado a un comunicado considerado tibio por buena parte de la opinión pública y de los propios alumnos, en el que no se condenan de forma expresa las palabras del profesor ni se hace referencia a posibles responsabilidades. Además también se ha criticado que la carta de arrepentimiento de Mateo haya sido realizada por Inteligencia Artificial.

Lo que dice su Código Ético

Esta actitud contrasta con lo que recoge el propio Código Ético de la UVa, que reconoce el derecho de todos los miembros de la comunidad universitaria “a no ser discriminados por razón de lugar de nacimiento, ideología u otras circunstancias personales o sociales”.

El documento subraya, además, la obligación de mantener una conducta basada en el respeto, la dignidad y la condena activa de cualquier forma de discriminación o acoso.

"Este principio deberá informar las actuaciones de la Universidad, que se abstendrá del uso de criterios discriminatorios en las tareas que le son propias. Deberá existir un compromiso activo por parte de toda la comunidad universitaria para condenar toda actuación que conlleve aparejada una discriminación directa o indirecta, así como el acoso en todas sus vertientes", asegura el documento.

Las críticas no se han hecho esperar. Desde Vox han denunciado que “lo mínimo exigible a una Universidad Pública es una condena expresa a las lamentables palabras de uno de sus profesores”, acusando a la UVa de incumplir los principios de no discriminación y respeto que proclama defender.

Lo mínimo exigible a una Universidad Pública en este caso, es una condena expresa a las lamentables palabras de uno de sus profesores.



Además, ni siquiera tiene en cuenta su propio Código Ético y los principios de no discriminación y respeto que proclama y dice defender.



— VOX Cortes de Castilla y León (@Vox_CortesCyL) February 5, 2026

La formación considera “imprescindible” la apertura de un expediente para exigir responsabilidades si realmente se quiere proteger la imagen de la institución.

Este silencio de la Universidad de Valladolid continúa causando críticas y deja en entredicho la aplicación real de su propio Código Ético en un caso que ha conmocionado a la sociedad vallisoletana. Solo hay que comprobar las reacciones que se han visto al comunicado hecho oficial ayer.

Contra sus alumnos

La controversia no termina en su opinión sobre el crimen de Burgos. Recientemente, ha vuelto a situarse en el ojo del huracán por sus comentarios sobre la corrección de exámenes en la plataforma Bluesky, mensajes que, siguiendo su patrón habitual, también fueron eliminados poco después como ha podido comprobar este medio. Eso sí, el usuario ha seguido siendo el mismo.

En dicha red social, el profesor compartía sus sensaciones ante las entregas de la convocatoria extraordinaria de una forma que muchos alumnos han considerado impropia:

"Toca corregir las entregas de la extraordinaria, veamos si me cabreo, lloro o soy feliz".

"Ya he puesto un 0 que sabía que iba a poner. Ahora a ser buena gente con los otros".

"También he de decir que dudo que algunos de estos vayan a superar el examen, así que la nota que ponga ya importa poco".