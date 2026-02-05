Un pueblo de Valladolid estalla de alegría con un brillante premio de más de un millón de euros en La Primitiva

El local que ha repartido el premio. Fotografía: Loterías y Apuestas del Estado.

El sorteo de La Primitiva que se ha celebrado en la noche de este jueves, 5 de febrero, no ha dejado boletos acertantes de categoría especial (seis aciertos y el reintegro) por lo que se ha generado un bote con el que un único acertante se podrá llevar 95.000.000 euros.

De primera categoría (seis aciertos) sí hay un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor Número 84.840 de Mojados, en la provincia de Valladolid, que se ubica en la calle Real, 9.

El o la acertante se va a llevar, ni más ni menos, que un premio de 1.584.476,14 euros que ha llenado de alegría las calles del lugar.

De segunda categoría, cinco aciertos y el complementario, hay seis boletos acertantes, pero ninguno de ellos es de Castilla y León.

La combinación ganadora ha sido la formada por los números 32-12-37-20-05-45. El complementario ha sido el 41, el reintegro el 6 y el JOKER el 8995589.