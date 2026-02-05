La Milla de Oro del Vino de Valladolid, marca cinco estrellas, triunfa como destino de reuniones y congresos

Premio para la Milla de Oro del Vino en Valladolid. Fotografía: Diputación de Valladolid.

La Milla de Oro del Vino de Valladolid ha sido reconocida con el Premio Grupo Excelentes como destino de referencia en el sector de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones (MICE).

Un galardón que avala su posicionamiento como un territorio enoturístico de alto nivel, vinculado a experiencias singulares, calidad y proyección internacional.

La Milla de Oro del Vino es una marca territorial y un proyecto enoturístico de excelencia que integra vino, gastronomía, patrimonio y paisaje, configurando una oferta diferencial que convierte al territorio en un escenario privilegiado tanto para el enoturismo como para el turismo profesional y de eventos, asociado a vivencias exclusivas y de valor añadido.

Este reconocimiento se enmarca en los Premios Excelencias, que cuentan con más de veinte años de trayectoria y que se celebran anualmente en España en el contexto de la Feria Internacional de Turismo (FITUR). Estos galardones distinguen proyectos de alcance internacional en los ámbitos turístico y gastronómico que destacan por su innovación, posicionamiento y capacidad de generar experiencias memorables.

En esta edición, la Milla de Oro del Vino ha sido distinguida con el “Premio Ramón Álvarez in memoriam”, concedido a destinos sobresalientes en el sector MICE, reforzando su imagen como un enclave idóneo para la celebración de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones en entornos enoturísticos de primer nivel.

La entrega del galardón tuvo lugar de manera oficial en FITUR y fue recogida por Francisco Fuentes, de manos de José Carlos de Santiago, presidente del Grupo Excelencias, y de Charo Trabado, CEO de MITM EVENTS.

Este reconocimiento consolida a la Milla de Oro del Vino de Valladolid como un destino experiencial de alta gama, donde el enoturismo se traduce en una propuesta cinco estrellas capaz de atraer visitantes y eventos profesionales de carácter nacional e internacional.