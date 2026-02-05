Ferrer-Dalmau, "el mejor pintor histórico vivo", estrena exposición en Valladolid: "Un país se hace con gestos y gestas"

El alcalde, Jesús Julio Carnero, junto al pintor Augusto Ferrer-Dalmau en la inauguración de la muestra ‘Ferrer-Dalmau: imágenes para la Historia’. Miriam Chacón Ical

Augusto Ferrer-Dalmau vuelve a exponer en Valladolid cerca de 15 años después. El artista catalán ha abierto las puertas de su nueva muestra 'Imágenes de la historia', en la sala municipal de exposiciones de Las Francesas. Un recorrido por la historia de España a través de 16 originales y 14 reproducciones al que también se le añade una exposición de arte tridimensional en volumen de esculturas de bronce.

La obra del catalán, el "mejor artista vivo de pintura histórica", según el comisario de la exposición César Manrique, estará hasta el 8 de marzo en una Valladolid que se siente "orgullosa" de poder inaugurar esta muestra porque, para el alcalde, Jesús Julio Carnero, "un país se hace a través de gestas y gestos que marcan a lo largo de su historia una impronta".

Con entrada gratuita, los visitantes podrán disfrutar de los 30 lienzos repartidos por toda la sala municipal de exposiciones dedicados a personas y episodios significativos del pasado español. Entre los organizadores y colaboradores que hacen posible la muestra están la Fundación Municipal de Cultura (FMC) y Caja Rural de Zamora.

El hecho de que la exposición 'Ferrer-Dalmau: imágenes de la historia' se estrene en Valladolid tiene especial importancia porque "hay hechos circunstanciales (de la historia española) que tienen su sede aquí".

Para ello, se ha referido a la muerte de Cristóbal Colón en Valladolid, el nacimiento de Felipe II o Felipe IV, el arranque de lo que acabaría siendo la vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano o la Controversia.

Pero si hay un episodio en el que ha hecho especial incidencia el alcalde, es el matrimonio de los Reyes Católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, un "punto fundamental que es origen de nuestra historia". "Valladolid es una ciudad en la cual se rezuma historia por los cuatro costados", ha precisado.

Ferrer-Dalmau "ha sabido captar muchos de esos gestos y gestas" que, según ha insistido el alcalde, "hacen que nos sintamos orgullosos de un hecho tan significado como el de ser españoles".

Manrique ha explicado que la obra del pintor barcelonés destaca por su "extraordinario manejo de la luz para la composición paisajista con capacidad de integrar elementos de la tierra que pasan a ser instrumentos narrativos".

Asimismo, ha añadido que Ferrer-Dalmau "nos transporta al centro de la escena, haciéndonos testigos de la historia", en un trabajo que recrea la España de los siglos XVI-XVIII. "No hay mera recreación, lo que vemos es un lenguaje modernizado de la tradición", ha sentenciado.

Por último, el propio artista, presente en la inauguración, no ha escondido que le hace "muchísima ilusión" volver a Valladolid y ha asegurado que el escenario para estrenar su nueva exposición "no puede ser mejor y la ciudad más bonita".

Para acabar, ha admitido que ha sido un "reto importante" poder conseguir algunos de los originales que conforman la muestra porque forman parte de colecciones privadas. "No sabéis lo difícil que es sacar a alguien el cuadro de su casa", ha bromeado.

Entre las piezas más destacadas de la exposición están algunas de sus creaciones más recientes, que se presentan por primera vez en esta muestra, como Retrato ecuestre de la reina Isabel la Católica (1475), Los Trece de la Fama (1527), No me dejaréis solo (1860) o Alférez de los Tercios Españoles (1643).

'Ferrer-Dalmau: imágenes de la Historia' invita al visitante a descubrir episodios clave del pasado mediante estampas artísticas que, con un potente lenguaje visual, convierten al espectador en testigo de conflictos, emociones, derrotas y victorias que definieron distintas épocas.

"Hace que nos sintamos orgullosos de lo que hemos sido en el triunfo y la enseñanza que hemos recibido a través del fracaso y la derrota", ha zanjado Jesús Julio Carnero.

El horario de la sala de exposiciones de Las Francesas es de martes a domingos, incluidos festivos, de 12:00 a 14:00 y de 18:30 a 21:30 horas.