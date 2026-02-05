Carnero viajará a Roma para reunirse con el Papa León XIV: "Vamos a presentarle la Semana Santa de Valladolid"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, estará la próxima semana en Roma (Italia) encabezando una comitiva que se reunirá en una audiencia con el Papa León XIV. Un encuentro que el regidor aprovechará para presentarle al Sumo Pontífice "algo tan de nuestro corazón" como la Semana Santa de la ciudad del Pisuerga.

Según ha explicado a los medios de comunicación el propio Carnero, estará presente en la ciudad italiana los próximos días 10 y 11 de febrero. "Nos marcamos como objetivo hacer algo muy importante porque estamos en el primer año del papado de León XIV", ha precisado.

Carnero ha recordado que el Papa "está siempre invitado a conocer Valladolid", aunque luego ha matizado que más bien a "volver porque como ustedes saben es agustino y ya ha estado en distintas ocasiones en filipinos". "Ha sido el superior de la orden de los agustinos y eso ha hecho que tuviera una relación muy directa con Valladolid", ha precisado.

Para el alcalde, el viaje es "muy importante" por lo que "supone e implica" a nivel de promoción de la ciudad y ha avanzado que, además, también se llevarán a cabo una serie de contactos con el Instituto Cervantes y Turespaña con "el objetivo siempre de preparar y promocionar la ciudad de Valladolid".

Esto último, tanto "desde el punto de vista de la Semana Santa y desde cualquier otro ámbito". Por último, ha deseado que León XIV "ojalá venga" a Valladolid durante la visita que está prevista que realice este año a España.

Profesor de la UVa

Sobre el caso del profesor de la Universidad de Valladolid (UVa) que justificó el asesinato de Sergio Delgado en Burgos por ser vallisoletano, Carnero ha recalcado que "lo que no tiene sentido en ningún ámbito lo tiene mucho menos en uno universitario".

En este sentido, ha defendido que la universidad es un "espacio de diálogo, de pensamiento, de respeto y de tolerancia" y ha recalcado que "eso haya surgido de un miembro de la comunidad universitaria, al único que le califica es a él y nadie más".

Por último, ha respaldado la "condena" de la Universidad de Valladolid como "vecino de la ciudad, alcalde y universitario".