La afición del Pucela tira de ironía tras perder a Noah Ohio: del "chamán para que quite la mano negra" al "no puedo más"

"En este club todo lo que puede salir bien, sale mal, y lo que puede salir mal, sale peor". Así resume un aficionado del Real Valladolid en redes sociales la realidad que viene atravesando el equipo blanquivioleta en estos últimos tiempos. A la complicada situación clasificatoria, se le suma ahora un nuevo varapalo a la moral de los seguidores, la lesión de Noah Ohio, considerado el fichaje estrella de este mercado de invierno.

El Pucela ha anunciado que el delantero neerlandés recién llegado, que apenas ha disputado unos pocos minutos en la pasada derrota ante el Córdoba CF, ha sufrido una lesión muscular en los isquiotibiales derechos durante el entrenamiento de este miércoles.

Una lesión que se ha detectado tras las pruebas diagnósticas realizadas al atacante, que refirió un pinchazo que le impidió completar la sesión dirigida por Luis García Tevenet. Además, el club no ha desvelado el grado de la lesión, precisando que "su tiempo de baja dependerá de su evolución". En el mejor de los casos, la experiencia dice que no serán menos de uno o dos partidos.

🏥 PARTE MÉDICO

Noah Ohio sufre una lesión muscular en los isquiotibiales derechoshttps://t.co/0absLdYiYK — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) February 5, 2026

Dice el dicho popular que "mejor reír que llorar". Y así se lo han tomado algunos aficionados blanquivioletas, que han recurrido a la ironía en redes sociales para intentar no caer en la desesperación y asumir una nueva noticia negativa.

"O se trae ya un chamán para quitar la mano negra del cementerio indio o este club desaparece", señala uno de estos usuarios y seguidores del Pucela en las respuestas al comunicado del equipo en X (antes Twitter).

Otro asegura que "si no se desciende (a 1 RFEF) este año, no bajamos en la vida". "Qué cruz", lamenta seguidamente. Hay quien asegura, con cierta sorna, que "no puedo más".

"No nos ha mirado un tuerto, nos han mirado todos los tuertos del mundo", apuntan por otro lado, asumiendo a su vez que "no podemos tener más mala suerte".

A la expresión textual, se le suma las aportaciones de otros que recurren a lo gráfico, como el que utiliza el 'meme' de la pantalla del FIFA en el que aparece la opción de "delete club (borrar club)".

"Éramos pocos y parió la abuela", bromea otro de los usuarios de X. La desesperación es palpable también en algunos, que apuntan que "basta ya" y otros se muestran sorprendidos: "Me pinchas y no sangro".

Al "chamán", también hay quien se le suma pidiendo "algún número de alguna bruja o exorcista que nos pueda ayudar con la maldición que tiene echada el club". Igualmente, hay quien se pregunta "quién nos ha hecho magia negra" y le pide que "pare ya por favor".

"La cámara, encontraremos la cámara y despertaremos. Esto es increíble", señala uno aludiendo a una posible pesadilla o grabación con cámara oculta.

Cierto es que al Real Valladolid no le está saliendo nada bien en estos años, especialmente las dos últimas temporadas, pero siempre quedará lugar a tomárselo con cierto humor antes de entrar en un fenómeno de desesperación y locura colectiva.