El impactante testimonio de José Luis (41), a bordo del tren accidentado en Valladolid: “He vuelto a nacer”

Imagen del tren y de José Luis. Fotografías: R.Valtero y cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Sin heridos, pero con un gran susto en el cuerpo para José Luis, un zamorano de 41 años que iba ayer en el tren de media distancia que cubría el recorrido entre Puebla de Sanabria, Zamora y Valladolid, que resultó accidentado.

Un nuevo accidente ferroviario que se produjo en la mañana de este martes, 4 de febrero, en la provincia de Valladolid. Todo cuando un tren colisionaba con un camión a la altura de Matapozuelos.

Fueron minutos muy duros para José Luis Posado, que se ha puesto en contacto con EL ESPAÑOL de Castilla y León porque iba en dicho tren y ha querido compartir su testimonio. En el que marchaban un total de 15 pasajeros.

Por suerte, todos resultaron ilesos tras el choque, pero el impacto emocional, como nuestro entrevistado apunta, está ahí.

“Vivir un accidente de este tipo es duro”

El zamorano asegura que “cogió el tren que venía con retraso a las 8:37 horas” con destino a Valladolid para “enlazar y tomar otro convoy rumbo a Madrid para pasar el día” en la capital de España.

“Escuché un pitido que no era normal. Vi que salía el maquinista de la cabina y observamos que estaba el camión. Después, poco a poco, fue parando hasta que se detuvo el tren. Yo estaba en shock. Aún lo tengo y no he podido dormir nada. Por la noche me vine a Zamora y ha sido duro”, apunta nuestro entrevistado.

José Luis añade, sobre las vías y hasta que se produjo el accidente, que “las vio en buen estado” pero que el impacto es mayor al ser “el primer accidente que ha visto”.

“Vivir un accidente de este tipo es duro. Nos explicaron que podría haber sido mucho peor. Íbamos en el primer vagón. No pasa nada hasta que ocurre”, apunta.

“He vuelto a nacer”

El zamorano, todavía con la voz temblorosa, no duda en afirmar: “he vuelto a nacer” y asegura que lo primero que hizo fue dar un abrazo al maquinista porque “hizo un buen trabajo” y “cumplió el protocolo”.

Poco a poco va comiendo tras el susto, aunque por suerte no presenta ninguna lesión, como el resto de las personas que iban en el tren que se dirigía hasta Valladolid y tuvo el accidente en Matapozuelos.

“No tengo heridas físicas, pero sí psicológicas. Me va a tocar ir al psicólogo”, asegura nuestro entrevistado, que entrega a este medio el billete de un viaje que ya nunca olvidará, para acreditar su presencia.

Retrasos

“Quiero conocer España. Por eso confío en el tren. Tenía planificados viajes. Este jueves quiero volver a coger el mismo tren, aunque me da miedo. No sabes lo que va a pasar ya”, asegura el zamorano.

José Luis es muy crítico con “los retrasos”. “No puede ser que todos los trenes vayan siempre con retraso”, asegura en declaraciones a este periódico, en la que es una queja habitual de los usuarios de la red ferroviaria de este país.

“No es un día, son todos los que tenemos retraso. Al final nos penaliza a nosotros y hay que revertir esta situación”, finaliza, aún nervioso, nuestro protagonista.