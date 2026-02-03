Un Gran Hermano de cigüeñas en Peñafiel: dos webcams para seguir en directo la vida de una pareja de aves todo el año

El Ayuntamiento de Peñafiel estrena una cámara en directo para seguir las 24 horas la vida de una pareja de cigüeñas blancas

El Ayuntamiento de Peñafiel ha puesto en marcha una nueva iniciativa que permite observar en directo el nido de cigüeña blanca situado en la torre de la Iglesia de Santa María, con el castillo de la localidad como espectacular telón de fondo.

La retransmisión está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año y puede seguirse desde cualquier lugar del mundo. Es decir, un Gran Hermano para este simpático animal, del que dicen que en un día como hoy, 3 de febrero, “por San Blas, la cigüeña verás”.

A través de YouTube, introduciendo en el buscador “Cámara 72 Peñafiel” o accediendo al canal de Directo Natura, los usuarios pueden observar a la pareja de cigüeñas blancas que ocupa este nido desde el pasado 22 de enero, tras completar su migración.

Desde ahora, cualquier persona podrá seguir en tiempo real todas las fases de su ciclo vital: la defensa del nido, la aportación de nuevo material, la búsqueda de alimento, las cópulas, la puesta de huevos, la incubación, el nacimiento de los cigoñinos y sus primeros vuelos.

Esta iniciativa se suma a la primera cámara instalada por el Ayuntamiento de Peñafiel en enero de 2025, que muestra en directo la vida de los viñedos y la fauna asociada a este ecosistema.

Ubicada en la finca de Pago de Carraovejas, la “Cámara 62 Peñafiel” ha permitido observar durante su primer año más de 40 especies de aves, como busardo ratonero, cernícalo vulgar, alcaudón real, jilguero, pico picapinos, carboneros, currucas, colirrojos o zorzales, además de anfibios, reptiles y mamíferos. Entre estos últimos destaca una familia de zorros que se ha convertido en el auténtico emblema de esta retransmisión.

Plan de Sostenibilidad

La instalación de estas cámaras forma parte de la actuación “Naturaleza en directo”, integrada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Peñafiel, que cuenta con un presupuesto total de 1,5 millones de euros.

Dentro de este plan también se están desarrollando otras actuaciones relevantes, como la restauración del Convento de San Pablo y su musealización mediante una experiencia inmersiva, la renovación integral de la oficina de turismo, la creación del Centro de Exaltación del Patrimonio Inmaterial de Peñafiel, así como el diseño de una nueva imagen de marca turística y la remodelación de la página web municipal (www.penafiel.es), adaptada a las tendencias actuales.

Este plan se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, está financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU y cuenta con la participación del Ministerio de Industria y Turismo y la Junta de Castilla y León.

Cámara 72 Peñafiel (cigüeñas): https://www.youtube.com/watch?v=O7wR2pUZV6k

Cámara 62 Peñafiel (viñedos y fauna): https://www.youtube.com/watch?v=Ti-lUdBiuKQ