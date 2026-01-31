El vídeo donde Puente, cuando era alcalde de Valladolid, exigía comisiones de investigación para las tragedias de trenes

La hemeroteca es muchas veces el peor enemigo de un político. Y si no que se lo digan al hoy ministro Óscar Puente. Para ello hay que remontarse a su época como alcalde de la ciudad de Valladolid, concretamente a 2016.

Así, un vídeo fechado el 8 de junio de aquel año y correspondiente a un pleno del Ayuntamiento de Valladolid ha vuelto a cobrar actualidad en las redes sociales tras el terrible accidente en Adamuz (Córdoba) que ha costado la vida a 46 personas.

En él, Óscar Puente, como decimos por entonces alcalde de la capital vallisoletana, defendía una moción de apoyo a las víctimas del accidente ferroviario del Alvia ocurrido en Angrois (Galicia) el 24 de julio de 2013.

Hay que recordar que se trata de una tragedia que causó 80 fallecidos y más de 140 heridos y que marcó un antes y un después en el debate sobre la seguridad ferroviaria en España. Como es lógico, el vídeo se ha hecho viral en las redes sociales.

Aquel pleno municipal se celebró durante el Gobierno del popular Mariano Rajoy y concluyó con la aprobación, por unanimidad de todos los grupos políticos, de una moción que instaba al Ejecutivo central a esclarecer lo sucedido.

En su intervención, como se puede ver en las imágenes, Puente subrayó la necesidad de depurar responsabilidades políticas y técnicas, reclamando transparencia y control institucional, algo que en estos momentos parece que se ha olvidado tras la tragedia de Adamuz (Córdoba) y del que ahora pertenece a un ministerio del que es responsable.

“El Ayuntamiento de Valladolid muestra su apoyo expreso a la Plataforma de Víctimas del accidente del Alvia 04155”, afirmaba el entonces primer edil al inicio de su intervención.

🚨 Así reclamaba Óscar Puente en 2016 responsabilidades por otro accidente ferroviario 👀 pic.twitter.com/eGnZGDoniX — Pablezno (@Pableraso) January 31, 2026

A continuación, el texto aprobado instaba al Gobierno de España a “constituir una comisión de investigación compuesta por expertos y técnicos independientes acerca de lo ocurrido”, además de exigir a las Cortes Generales la creación de una comisión parlamentaria “para establecer las posibles responsabilidades políticas”, algo que ahora parece que ha olvidado.

“Es una moción respaldada por todos los grupos, por lo que la damos por aprobada”, concluía Puente en aquel pleno, reflejando el consenso institucional existente en torno a la demanda de explicaciones por el siniestro de Angrois.

Diez años después, esas declaraciones vuelven a situarse en el centro. La comparación entre sus exigencias de entonces y las decisiones adoptadas ahora desde el Gobierno central ha reavivado el debate político y social sobre la coherencia institucional y el papel de las administraciones ante los accidentes ferroviarios.