Polémica por la Fiesta de las Familias de Valladolid, con misa y grupo "ultracatólico" por 10.000€: "¿El resto qué somos?"

El cartel de la Fiesta de las Familias y la portavoz de Valladolid Toma la Palabra en el Ayuntamiento vallisoletano, Rocío Anguita, en un montaje de EL ESPAÑOL

Polémica por la Fiesta de las Familias organizada por el Ayuntamiento de Valladolid. La portavoz de Valladolid Toma la Palabra (VTLP) en el Consistorio vallisoletano, Rocío Anguita, ha denunciado que el evento no representa a todas las familias, al dirigirse tan solo a la familia "católica y romana de toda la vida", y que, además, incluye una misa y la actuación de un grupo musical "ultracatólico", todo ello con un gasto de 10.000 euros de fondos municipales.

"Este equipo de Gobierno municipal de PP y Vox se piensa que solo hay una familia en Valladolid, la católica y romana de toda la vida. ¿El resto qué somos? Con misa y ágape con grupo musical ultracatólico incluido. Todo con fondos municipales, 10.000 euros nos va a costar el evento", ha denunciado Anguita en una publicación en su cuenta de la red social X.

La Fiesta de las Familias, organizada por el Ayuntamiento de Valladolid en colaboración con el Arzobispado de Valladolid, se celebrará el próximo 21 de febrero en la Cúpula del Milenio de la capital vallisoletana, bajo el lema 'La familia, base de la sociedad'.

A las 11:30 horas se celebrará una Marcha Familiar que partirá desde la Acera de Recoletos hasta la Cúpula del Milenio donde, a las 13:30 horas, el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, oficiará una eucaristía.

A las 14:30 horas tendrá lugar una comida, que consistirá en paella, a las 16:00 horas la actuación del mago Robert Sirgo, a las 17:30 le tocará el turno al grupo musical católico Hakuna y a las 18:30 se iniciará un show de Dj Lorenz.

El cartel del evento, en el que se invita a apuntarse y se informa sobre el formulario para hacerlo, muestra una imagen de una familia tradicional. Una celebración que ha generado una importante polémica en la ciudad y que ha indignado a la portavoz de Valladolid Toma la Palabra al no reflejar, a su juicio, la diversidad de familias existente en la actualidad.