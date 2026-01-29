El tráfico desciende un 9% en Valladolid desde la implantación de la Zona de Bajas Emisiones

El Ayuntamiento de Valladolid estimó que el tráfico descendió un nueve por ciento en la ciudad desde la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), algo que se produjo en el mes de julio pasado, según los datos del Consistorio.

Sin embargo, aclara que este análisis del impacto de la ZBE en el tráfico de la ciudad es una “tarea compleja” que requiere fuentes de datos equiparables para las distintas fechas y poder desestacionalizar los datos, una labor que “aún no ha podido hacerse”, con lo que se trata siempre de una estimación preliminar.

Desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 2025 transitaron por la ZBE 342.700 vehículos, que realizaron 3,63 millones de tránsitos. La mayor parte, en una horquilla que oscila entre el 41 y el 43 por ciento, correspondió a vehículos con etiqueta C, seguidos de los que tienen la B, con un 28 por ciento. Además, entre el 14 y el 17 por ciento contaban con la ECO.

Más de 18.000 vehículos cuentan con autorización para acceder a la almendra central, si bien el 73 por ciento (13.446) de ellos corresponden a matrículas para carga y descarga con disco de control horario. El número de colectivos que se ha beneficiado de estas exenciones asciende a 80, con más de 3.000 solicitudes para autorizaciones permanentes y medio millar que son temporales.

En cuanto al número de accesos propuestos para sanción ha caído a la mitad desde julio a diciembre (medidos como porcentaje sobre los accesos totales). La media de propuestas de denuncia diarias ha bajado de 89 a 59. Los vehículos de la capital son un tercio de los propuestos para sanción (en julio casi eran la mitad).

Por último, el Servicio 010 atendió 9.296 consultas telefónicamente durante el año pasado en relación a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).