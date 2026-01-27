Santiago y Esther, más de 10 años juntos, abren un nuevo bar con menús a 14 y 25 €: “Triunfa nuestro arroz con bogavante”

Santiago y Esther en Las Tablas de Leite 3. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Nos hemos trasladado desde Arco de Ladrillo, donde estaba Las Tablas de Leite 1, a la calle Espanta número 2, en el barrio de La Rubia, en la parte del Parque Arturo de León, para abrir Las Tablas de Leite 3. Lo hicimos el pasado viernes, 16 de enero”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Santiago López-Romero González.

El vallisoletano forma un tándem perfecto junto a Esther Leite González, leonesa nacida en Toreno, que empezó a cocinar con solo 14 años y ha crecido a base de disciplina y buen hacer.

Ambos llevan siendo socios desde el año 2014, cuando montaron Las Tablas de Cigales. Más tarde, abrirían juntos Las Tablas de Leite 1, el año pasado Las Tablas de Leite 2, y ahora la 3, que es “un traslado”, como asegura Santiago en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Con el objetivo de dar el mejor servicio y seguir triunfando en la escena hostelera de la ciudad del Pisuerga ambos afrontan con ilusión esta nueva apertura.

Imagen del interior de Las Tablas de Leite 3. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Una nueva aventura y apertura

“Es un traslado. Las Tablas de Leite 1 pasan de Arco de Ladrillo al barrio de La Rubia. Hemos trasladado a todos los trabajadores y hemos completado un total de cuatro nuevas contrataciones. El equipo total lo forman un total de 15 personas”, afirma nuestro entrevistado.

Las Tablas de Leite 1, abierto en 2022, pasa a ser ahora Las Tablas de Leite 3. Desde el 16 de enero de 2026. Todo, sin olvidarnos de la segunda entrega, Las Tablas de Leite 2, que abrió sus puertas el 7 de febrero de 2025 en la ciudad del Pisuerga.

“La nueva ubicación nos ha permitido comenzar en un lugar donde disfrutas de la naturaleza y también de la comida de Esther y el equipo”, asegura Santiago. También, con su inestimable ayuda en lo que al vino se refiere.

La barra en Las Tablas de Leite 3. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Más de 10 años juntos y una nueva aventura por, esperemos, que disfrutar en busca del triunfo.

Las claves del nuevo negocio y los menús

“El negocio, como Las Tablas de Leite 2 que abrió en febrero de 2025, se va a sustentar en cuatro pilares básicos como son los desayunos, los almuerzos, las comidas y una gran terraza donde nuestros clientes van a poder disfrutar de todos nuestros platos. Los lunes descansamos”, explica nuestro protagonista.

Un buen cocido, un arroz con bogavante, bacalao, e incluso una buena musaka, que podrán venir acompañados del mejor vino de Cigales, Rueda, Ribera del Duero e incluso de Toro.

“Queremos seguir alegrando ratos a nuestros comensales. Vamos a trabajar con menús diarios con cuatro primeros y cuatro segundos, postre y bebida a 14 euros los días de diario y a 25 los fines de semana, también con cuatro primeros y cuatro segundos”, añade el hostelero, que asegura que el horario “variará si es invierno o verano”.

También contarán con una gran variedad de bocadillos para los deportistas y los padres que todos los fines de semana van a ver los partidos de fútbol al campo de la Sur, ya que Las Tablas de Leite 3 está justo enfrente.

Mesas y espacio interior en Las Tablas de Leite 3. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El arroz con bogavante

“Triunfa nuestro arroz con bogavante. A la gente le encanta. Esperemos que, en esta nueva etapa, sean muchos los clientes que lo pidan y dar el mejor servicio para que repitan”, apunta Santiago.

Se abre para él y también para Esther una nueva etapa en la que estarán apoyados por un equipo de personas que trabajan con ello y que sacan adelante el trabajo con mucho esfuerzo y dedicación.

“Los hábitos de consumo y ocio son diferentes ahora a hace unos años. Son momentos de luchar para salir adelante con muchas dificultades en un sector complejo y con muchas horas de trabajo”, finaliza nuestro protagonista.