El visionario José Vicente de los Mozos: de aprendiz en Renault a traer la Fórmula 1 a Madrid y producir drones en León

Suena a película de los años 80 o quizás a sueño de cualquier adolescente que está buscando su sitio en la vida. La bonita historia del joven que entra como aprendiz, aprende el oficio desde el taller y, con los años, termina poniendo los pies encima del despacho porque es el jefe de todo.

Howard Schultz era el hijo de una familia obrera, empezó como vendedor, luego trabajó para una empresa de cafeteras y más tarde entró en Starbucks como director de marketing; años después terminó comprando la compañía y convirtiéndose en su máximo dirigente.

Caso similar ocurre con Amancio Ortega, uno de los hombres más ricos del mundo, quien empezó trabajando muy joven en el comercio textil, como repartidor y dependiente en pequeñas tiendas de ropa en A Coruña, antes de montar su propio taller y, años después, el gigante Zara.

La de José Vicente de los Mozos también podría ser una de ellas. Ingeniero, directivo, estratega industrial y referente empresarial, su nombre está ligado de forma inseparable a la historia reciente de la automoción en Castilla y León, pero también a la innovación, a la internacionalización y, hoy, al futuro tecnológico y de defensa de España.

Pocas figuras pueden presumir de haber influido de manera tan decisiva en sectores tan distintos como automoción, grandes eventos internacionales y tecnología de defensa. Castilla y León le debe mucho y así se lo reconoce siempre que puede.

La historia de José Vicente de los Mozos comienza en 1962, curiosamente en São Paulo (Brasil), para poco después unirle a tierras castellanas. No en vano, su relación con Renault le viene casi de cuna, ya que su padre, palentino, trabajó también en la histórica planta de Valladolid.

Está casado y es padre de cuatro hijos. En 1978, con apenas 16 años, entró en Renault España como aprendiz en la factoría de Carrocería Montaje de Valladolid. Lo hizo mientras se formaba como ingeniero aeronáutico en la Universidad Politécnica de Madrid, una combinación académica que ya anticipaba una mentalidad abierta al mundo y a la innovación.

Tras finalizar sus estudios, pasó a formar parte del equipo de ingenieros de Renault en Valladolid. Su talento y su capacidad para entender el negocio desde dentro le llevaron a asumir, en 1993, responsabilidades en la Dirección de Ingeniería del Grupo Renault en París, una experiencia clave para su proyección internacional. Poco a poco iba ascendiendo peldaños.

A su regreso a España, ocupó puestos estratégicos en las plantas de Valladolid y Palencia, liderando áreas críticas como embutición, chapa y procesos industriales, siempre con una visión orientada a la eficiencia, la calidad y la competitividad global.

En 2003, dio el salto a Nissan Motor Ibérica, primero como adjunto al director industrial y, desde 2005, como director de Nissan en España, asumiendo un año después la vicepresidencia y la responsabilidad de todas las operaciones industriales.

Pero su vínculo con Renault no tardaría en retomarse. En 2009, regresó al grupo francés como director de Fabricación de Vehículos, y más tarde como director de Fabricación y Logística en Europa.

El punto culminante llegó en 2018, cuando fue nombrado director general de Fabricación y Logística del Grupo Renault a nivel mundial, convirtiéndose en el primer español en formar parte del Comité Ejecutivo del grupo.

Desde ese puesto, De los Mozos fue una figura clave para consolidar y reforzar el peso de Castilla y León dentro del mapa industrial europeo. Y eso que le tocó convivir con varias crisis que ha sufrido este sector, pero siempre salió airoso.

Hoy, la Comunidad cuenta con más de 150 proveedores del sector de la automoción y alberga cuatro de las principales firmas del sector, un ecosistema industrial que es referencia en Europa y que ha atraído nuevas inversiones gracias, en buena medida, a su liderazgo y credibilidad internacional.

Los reconocimientos no tardaron en llegar. Entre otros muchos, destaca el Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Valladolid, un gesto simbólico hacia quien ha sido uno de los grandes embajadores industriales de la Comunidad.

El Gobierno de España le concedió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, en reconocimiento a su contribución a la industria nacional. Por su parte, la Junta de Castilla y León le otorgó la Medalla de Oro de la Comunidad, una distinción reservada a apenas ocho personas en la historia, entre ellas SS.MM. los Reyes de España o el escritor Miguel Delibes.

Valladolid también le reconoció con su Medalla de Oro, por su decisivo papel al frente de una multinacional que da empleo a más de 6.000 personas en sus plantas de la provincia. Incluso le hizo pregonero de su Semana Santa, al igual que ocurrió después con Zamora.

También estuvo presente en la presentación que se hizo en Madrid, allí coincidió con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y fue el comienzo de una gran relación.

IFEMA y la Fórmula 1

En 2020, José Vicente de los Mozos asumió la presidencia del Comité Ejecutivo de IFEMA Madrid, el mayor centro de convenciones y ferias de España. Desde allí impulsó un ambicioso plan de diversificación, apostando por el ocio y los grandes eventos internacionales.

Uno de los hitos más llamativos ha sido la vuelta de la Fórmula 1 a Madrid, 42 años después del último Gran Premio celebrado en 1981 en el Jarama. Una idea que, como él mismo ha relatado, germinó años atrás:

“Cuando estuve en Monza, en 2017, con Luis García Abad, le dije: ‘Si tuviéramos esto en Madrid sería muy bonito’. Y ahí se quedó. Cuando llegué a IFEMA, empezamos a trabajar para ofrecer algo que no ofrece nadie”.

Para De los Mozos, el proyecto no es solo una carrera, sino una experiencia global, capaz de situar a Madrid como referencia en el calendario internacional, generando negocio, turismo y proyección exterior.

La idea tomará cuerpo el próximo 13 de septiembre y será uno de los mayores acontecimientos para el país.

Indra y el regreso a casa

Desde mayo de 2023, José Vicente de los Mozos también es consejero delegado de Indra Group, liderando ahora uno de los grandes polos tecnológicos y de defensa de España. Y, una vez más, Castilla y León ocupa un lugar central en su visión estratégica.

El plan de expansión de Indra en la Comunidad contempla inversiones clave: un nuevo centro de producción de drones en León, con 20 millones de euros, que fabricará avanzados sistemas UAV y dará empleo a 200 personas; la ampliación del Centro de Excelencia de León hacia áreas como ciberdefensa, inteligencia, sistemas antidrón o tráfico aéreo.

También un nuevo centro de ingeniería en Valladolid, especializado en diseño mecánico y eléctrico, y un centro de fabricación de motores de UAVs; además del crecimiento de la plantilla en Salamanca.

“Volver a casa siempre es un placer”, ha reconocido De los Mozos, subrayando que este plan permite a Castilla y León “jugar el partido” en la gran liga tecnológica. “Como tenemos buenos jugadores, queremos poner en valor lo que existe”.

De aprendiz a CEO, de la automoción a la Fórmula 1, de la industria tradicional a la alta tecnología y la defensa, José Vicente de los Mozos ha construido una carrera coherente, basada en el esfuerzo, la innovación y la confianza en el talento.