El precioso adiós a Francisco Javier Zancajo: se jubila tras más de 25 años como guardia civil en Valladolid
Tras más de 43 años desde que ingresó en la Academia, en marzo de 1982.
La Guardia Civil de Valladolid ha ofrecido un merecido homenaje a Francisco Javier Zancajo Sanchidrián que se jubila después de que ingresara en la Academia el 1 de marzo de 1982.
El profesional ha recorrido ciudades y destinos diferentes hasta que en el año 1999 llegó de Alicante a la provincia de Valladolid.
Fundamentalmente ha desarrollado su trabajo en el Subsector de Tráfico, estando un total de 12 años atendiendo las llamadas de quién acudía a la Benemérita.
“Te despedimos orgullosos y agradecidos, que disfrutes de esta nueva etapa y que sepas que nos tienes para lo que necesites”, han asegurado desde la Guardia Civil de Valladolid.
Le han deseado un “buen retiro” y “disfrutar de la vida” y de su jubilación, que merecido lo tiene.