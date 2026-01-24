El precioso adiós a Francisco Javier Zancajo: se jubila tras más de 25 años como guardia civil en Valladolid

La Guardia Civil de Valladolid ha ofrecido un merecido homenaje a Francisco Javier Zancajo Sanchidrián que se jubila después de que ingresara en la Academia el 1 de marzo de 1982.

El profesional ha recorrido ciudades y destinos diferentes hasta que en el año 1999 llegó de Alicante a la provincia de Valladolid.

Fundamentalmente ha desarrollado su trabajo en el Subsector de Tráfico, estando un total de 12 años atendiendo las llamadas de quién acudía a la Benemérita.

“Te despedimos orgullosos y agradecidos, que disfrutes de esta nueva etapa y que sepas que nos tienes para lo que necesites”, han asegurado desde la Guardia Civil de Valladolid.

Le han deseado un “buen retiro” y “disfrutar de la vida” y de su jubilación, que merecido lo tiene.