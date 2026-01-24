José María Nieto (54), pregonero de la Semana Santa de Valladolid: “Ahora la gente cree en el gimnasio y la dieta”

José María Nieto (Valladolid, 1971) será el pregonero de la Semana Santa de Valladolid 2026. Ilustrador de prensa y humorista gráfico en la edición nacional del diario ABC, es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, aunque lleva toda la vida en la ciudad del Pisuerga.

Es Premio Mingote y ha sido galardonado con el Premio Francisco de Cossío en dos ocasiones. Además, mantiene estrecho vínculo con su ciudad natal. Ha desarrollado numerosas exposiciones y ha rendido homenajes también, a través de su obra, a colectivos e instituciones como sanitarios, Policía Nacional o Guardia Civil.

El trabajo de Nieto refleja una sensibilidad que destaca por el amor a su tierra, también al patrimonio histórico-artístico, a la tradición, a la cultura popular y a elementos que lo convierten en la persona perfecta para pregonar la Semana Santa de Valladolid el próximo 20 de marzo en la Catedral.

Nuestro protagonista presentará su séptima antología de viñetas en Valladolid este lunes, 26 de enero, a las 19:30 horas en el Círculo de Recreo, acompañado por los periodistas José F. Peláez y Montse Serrador. ‘Los años Perdidos’ repasa, con viñetas, los seis últimos años, con eventos como el Covid, la Dana o la Ley de Amnistía.

“Soy un amante de la lectura, del senderismo y de pasear por Valladolid. Me tomo esta elección como pregonero con mucha ilusión”, asegura José María Nieto, a sus 54 años, en esta entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

P.- ¿Quién es y cómo se define José María Nieto?

R.- Me defino como un dibujante de periódicos. Siempre me gustó el ambiente en las redacciones. He hecho, desde líneas isóbaras a jeroglíficos. De todo. También planos y recorridos de las profesiones con sus cortes de calles y demás. Con el tiempo, me he dedicado a la parte bonita que es la ilustración editorial y el humor gráfico.

José María Nieto.

P.- ¿Cómo recuerda su infancia?

R.- Tuve una infancia feliz, jugando en el Campo Grande y viendo el río Pisuerga para ir a mi colegio, que era Maristas.

P.- Cuándo era pequeño, ¿qué quería ser de mayor?

R.- Quería ser dibujante de cómics, pero no dibujo demasiado bien. Encontré el humor gráfico como una manera de poder hacer viñetas que es, lo que me gusta. Mi otra gran pasión es seguir de cerca la actualidad y leer periódicos.

P.- ¿Cómo llega lo de ser ilustrador y humorista?

R.- Acabé Bellas Artes, en Salamanca, en 1994. Entré en El Norte de Castilla, donde estuve pocos meses. Fiché después por El Mundo de Castilla y León. En la edición regional de este periódico estuve 18 años hasta que me llamaron de ABC tras la muerte de Mingote. Siempre he trabajado aquí a distancia, lo que me ha permitido quedarme en Valladolid. Mejor que mudarme a Madrid.

P.- Su carrera es de muchos años ya.

R.- 32 años, ni más ni menos, haciendo dibujitos. Si se multiplica por 365 días al año sale el número de viñetas que he realizado.

P.- ¿Cómo se tomó su elección como pregonero de la Semana Santa de Valladolid?

R.- Con una sorpresa total. No me lo esperaba. Los dibujantes no somos importantes. Estos encargos son para gente significada. No me considero alguien importante. Me lo tomé con sorpresa, nerviosismo e ilusión porque la Semana Santa de Valladolid es muy importante.

José María Nieto durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

P.- ¿Qué le une a la Semana Santa de Valladolid?

R.- No soy cofrade y nunca lo he sido. Siempre he ido a procesiones y he acercado a mis hijas a las mismas para transmitirles la cultura de Valladolid. También, cuando he recibido alguna visita, también he hecho de guía. Además, es curioso que a los que trabajamos en los medios, muchos años nos ha tocado trabajar durante estos días. Salía de noche del periódico y me encontraba con las procesiones. La relación es inevitable.

P.- ¿Cómo vive José María Nieto la fe?

R.- Con altibajos, como cualquier católico. Con épocas mejores y otras más tibias. Ahora, mi nombramiento como pregonero, es una llamada de atención de Dios para vivir más en serio mi fe.

P.- ¿Qué supone para usted ser pregonero de la Semana Santa de Valladolid?

R.- Para alguien que se dedica a la comunicación es anunciar algo que todo el mundo sabe ya. Con lo cual, la posibilidad de hacer daño es menor. También es una gran responsabilidad. Hay que dar una forma a lo que se dice. Es una gran responsabilidad. Hay que dar una forma que esté a la altura de lo que se pregona.

P.- ¿Tiene ya pensado lo que va a decir del día del pregón?

R.- Como es un discurso largo, el proceso de reescritura, añadidos y poda es bastante arduo. Estamos trabajando en ello.

P.- ¿Cabe el humor dentro de un pregón de la Semana Santa?

R.- Sorprendentemente, sí. El humor y la fe tienen una dimensión común que es la duda. La duda es el lugar del humor y el tiempo en que madura la fe.

P.- ¿Es la Semana Santa de Valladolid una de las más importantes de España?

R.- Es la más importante. Se pongan como se pongan en Zamora y Sevilla. Allí, socialmente, tiene más presencia, pero nuestro patrimonio artístico es imbatible.

Otra imagen de José María Nieto.

P.- ¿Cree que se ha perdido ese silencio tan característico de la Semana Santa de Valladolid?

R.- No me preocupa. La calle es la calle. Intentar pensar cómo debería ser el comportamiento de la sociedad en general es un vano afán.

P.- ¿Cree que vivimos, hablando de la sociedad en general, una falta de fe?

R.- Ahora la gente cree en el gimnasio y en la dieta.

P.- ¿Cómo se puede recuperar esa falta de fe?

R.- Ahora se habla de una vuelta a la fe. Tiene más que ver, sospecho, con las inquietudes identitarias de gente que busca arraigo en esta sociedad tan líquida.

P.- ¿Cuál es el objetivo que se marca para el pregón?

No aburrir y no decir insensateces. Que alguna diré.

P.- Y el deseo que se marca en su vida.

R.- Jubilarme como humorista gráfico.