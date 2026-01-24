El futbolista vallisoletano Juan Iglesias (27), padre de mellizos con Estela Grande (31): se llaman Luca y Liah

Estela Grande ha anunciado a través de las redes el nacimiento de sus mellizos, Luca y Liah. @estelagrande

Juan Iglesias (27 años), el futbolista vallisoletano del Getafe, ha sido padre de mellizos junto a su pareja, la influencer Estela Grande (31), como ha anunciado a través de sus redes sociales.

Los pequeños nacieron el pasado 20 de enero, sobre las 14:30 horas, como ha explicado la madre a través de su cuenta de Instagram y se llaman Luca y Liah.

“Vivimos el momento más increíble y feliz de nuestras vidas, conoceros”, ha explicado la influencer, en un proceso que no ha sido fácil, ya que uno de los bebés tuvo que ser ingresado en la UCI tras el alumbramiento.

Finalmente, todo salió bien, ahora, como explica Estela, “ya estamos los cuatro juntos, siendo inmensamente felices y afortunados”.

Estela Grande anunciaba su embarazo el pasado 30 de julio. La que fuera concursante de realitos anunciaba, en plataformas digitales, que a comienzos de 2024 iba a convertirse en madre.

Así ha sido.