Valladolid vuelve a 1578 para celebrar el Día de los Tercios de Flandes: una recreación histórica tomará las calles

Los Tercios de Flandes en una recreación durante un desfile. Kiko Huesca EFE

La ciudad de Valladolid va a celebrar el Día de los Tercios de Flandes entre el 28 y el 31 de enero con un completo programa que va a combinar tanto divulgación como recreación histórica.

La iniciativa se organiza en torno al aniversario de la decisiva batalla de Gembloux, del 31 de enero de 1578, cuya victoria permitió a los soldados liderados por dos Juan de Austria y Alejandro Farnesio recuperar el sur de Flandes y que cada año inspira eventos culturales y recreaciones históricas en ciudades como Madrid o Sevilla.

La conmemoración arrancará el miércoles 28 de enero con la conferencia 'Los Tercios. Evolución del arte militar', a cargo del coronel Francisco Arias Marco, director de la Academia de Caballería en 2014.

Un día después, el jueves 29, tendrá lugar la ponencia 'Los Tercios: la batalla de Portugal. El último servicio del duque de Alba a Felipe II', impartida por el periodista y escritor Víctor Fernández Correas.

Cerrará el ciclo de conferencias la charla 'Los Tercios: honor, disciplina y resistencia de una nación', a cargo del poeta e historiador Álvaro González Díaz.

Todas las conferencias se celebrarán en la Sala Cossío – Casa Revilla, a las 19:30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Pondrá el broche de oro a esta iniciativa la recreación histórica que, el sábado 31 de enero, convertirá el entorno de las plazas de Federico Wattenberg y San Pablo en el campamento de los Tercios de Flandes. Así, en horario de 11:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:00h, la plaza de Federico Wattenberg acogerá la recreación de un asentamiento militar que permitirá al público presenciar el alistamiento de soldados caracterizados con armas y vestimentas fieles a las originales de la época, así como a una escuela de esgrima y demostraciones de tiro de arcabuceros.

Como colofón, a las 19:30 horas partirá un desfile desde este emplazamiento para recorrer las calles Cadenas de San Gregorio, Fray Luis de Granada, Lira, San Martín y Angustias, hasta la plaza de San Pablo, donde a las 20:00 horas tendrá lugar una lectura y recreación histórica dedicada a los Tercios.

El programa, organizado por la Asociación Cultural Conde Pedro Ansúrez, cuenta con el patrocinio de la Fundación Municipal de Cultura.