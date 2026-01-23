Se busca al dueño de una gran cantidad de dinero encontrado en un cajero en Valladolid: varios billetes de 50 €

Imagen de los billetes de 50 publicada por la Policía Municipal de Valladolid. Fotografía: Policía Municipal.

La Policía Municipal de Valladolid ha informado de que una persona ha hecho entrega de “una interesante cantidad de dinero en efectivo” que ha sido encontrado junto a un cajero.

Los agentes han informado, además, que el dinero se encuentra ya custodiado en la oficina de Objetos Hallados que se ubica en la Avenida de Burgos, en el edificio de la Jefatura de la Policía Municipal.

La Policía Local de Valladolid se encuentra a la espera de que el dinero pueda ser reclamado.

“Si no es tuyo, no vengas a por él. Ya que te haremos ciertas preguntas. Seamos honrados”, han añadido los agentes.

El horario de la Oficina de Objetos Hallados es de lunes a viernes de 9 a 14 horas y el teléfono es el 983426088.