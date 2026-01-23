El astroturismo, gran apuesta de la Diputación para 2026: “La provincia de Valladolid se siente, disfruta y recuerda”

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha presentado hoy en Fitur 2026 la estrategia de promoción turística de la provincia, en un acto marcado por la sobriedad y el respeto tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz y en el que ha trasladado el pésame y el cariño de toda la provincia a las familias y allegados de las víctimas, así como un mensaje de apoyo a las personas heridas.

Tras la suspensión de la presentación oficial prevista inicialmente, motivada por la declaración de luto oficial, la Diputación de Valladolid ha retomado hoy su presencia en Fitur.

Durante su intervención, Conrado Íscar ha destacado la riqueza y diversidad de la oferta turística de la provincia de Valladolid, recordando que “ninguna descripción sustituye la experiencia de recorrer nuestros pueblos, saborear nuestra gastronomía, disfrutar de nuestro patrimonio o dejarse sorprender por nuestros paisajes”.

La provincia de Valladolid cuenta con una de las propuestas gastronómicas más sólidas y reconocibles de Castilla y León y del panorama nacional, sustentada en un producto de excelente calidad, en el trabajo de cocineros de alto nivel y en el impulso de la marca Alimentos de Valladolid.

Asimismo, el presidente ha puesto en valor la fortaleza de la provincia como destino enoturístico, avalada por los más de 70.000 visitantes anuales del Museo del Vino, ubicado en el Castillo de Peñafiel, y por las cuatro Rutas del Vino —Ribera del Duero, Rueda, Cigales y Toro— que convierten la cultura del vino en una experiencia que se vive, se comparte y se recuerda.

El turismo familiar, el turismo de naturaleza y el turismo patrimonial completan una oferta amplia y diversa que permite a la provincia de Valladolid dar respuesta a todo tipo de viajeros y consolidarse como un destino atractivo durante todo el año.

El presidente ha recordado que la provincia de Valladolid cuenta con una oferta turística diversa, auténtica y de gran calidad, articulada en torno al turismo cultural, enogastronómico, de naturaleza y familiar, lo que permite al visitante disfrutar de un destino vivo, dinámico y en constante evolución.

Más de 20 castillos, conjuntos históricos singulares, la Villa del Libro de Urueña, museos, yacimientos arqueológicos como el Museo de las Villas Romanas de Almenara de Adaja-Puras, así como tradiciones vivas, fiestas de Interés Turístico y las Semanas Santas, convierten la provincia de Valladolid en un territorio cargado de patrimonio y experiencias auténticas.

El turismo de naturaleza completa esta propuesta, con espacios como el Canal de Castilla, la Reserva Natural de las Riberas de Castronuño, los cortados del Pisuerga o las Rutas de Delibes, ideales para el senderismo, el cicloturismo y el turismo tranquilo y sostenible.

Astroturismo, clave en 2026

Como gran novedad, Conrado Íscar ha señalado que la estrategia turística de la provincia de Valladolid en 2026 se centrará en el impulso y desarrollo del astroturismo como producto diferenciador y de alto valor añadido.

El astroturismo es una modalidad en pleno crecimiento que une la observación del cielo nocturno con la riqueza cultural y natural del territorio, y que se ha consolidado como una tendencia con gran proyección por su capacidad para ofrecer experiencias únicas bajo cielos limpios y de alto valor emocional.

La provincia de Valladolid reúne condiciones excepcionales para su desarrollo: una orografía llana, cielos despejados y oscuros de gran calidad, alejados de la contaminación lumínica, que permiten disfrutar de la observación de estrellas como en pocos lugares de España.

Esta apuesta adquiere una relevancia especial con motivo del eclipse solar total del próximo 12 de agosto, que alcanzará su máximo en la zona norte de la provincia, en Tierra de Campos, donde podrá contemplarse durante un minuto y 45 segundos.

Esta excepcional visibilidad convierte a Valladolid en un lugar privilegiado para vivir este fenómeno astronómico y en un escenario idóneo para consolidar el astroturismo como motor de desarrollo rural, atracción de visitantes y generación de nuevas oportunidades económicas.

El presidente ha destacado la importancia de la implicación de empresas, alojamientos, bodegas y emprendedores locales, cuya apuesta por crear experiencias de observación astronómica permitirá generar un impacto positivo y duradero, basado en la calidad, la autenticidad y un modelo turístico sostenible.

Cultura e identidad: “La provincia de Valladolid viste su patrimonio”

La presentación en Fitur 2026 incluye también la promoción de la iniciativa cultural “La provincia de Valladolid viste su patrimonio”, impulsada por la Diputación de Valladolid y creada por la diseñadora vallisoletana Rosana Largo.

El proyecto está formado por 13 diseños exclusivos, concebidos como auténticas obras de arte en movimiento, que reinterpretan el patrimonio histórico, cultural y turístico de la provincia: la huella de Felipe II, los conjuntos históricos, el enoturismo, la Semana Santa, el Festival de Teatro Clásico de Olmedo y el astroturismo, entre otros.

Tras su presentación en la Plaza del Callao de Madrid, la iniciativa tiene continuidad en Fitur 2026

Conrado Íscar ha concluido señalando que “la provincia de Valladolid es un destino que se siente, se disfruta y se recuerda. Es historia, gastronomía, naturaleza, cultura y astroturismo”, e invitando a visitantes y profesionales a descubrirla y disfrutarla.