Tres accidentes en 35 minutos en las carreteras de Valladolid: hay varios heridos

El Servicio de Emergencias 112 ha informado, en la tarde de este viernes, 23 de enero, de que se han producido en Valladolid un total de tres accidentes en el lapso de tiempo que va desde las 14:51 horas a las 15:26, en 35 minutos, que han dejado varios heridos.

El primero de ellos se ha producido en la calle Joaquín Velasco Martín, justo detrás del Mercadona, en la capital, a las 14:51 horas tras la colisión entre una furgoneta y un turismo.

Se ha solicitado asistencia sanitaria para una mujer de 33 años con dolor de cuello y se ha dado aviso a la Policía Local de la ciudad, al Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl, que ha movilizado una ambulancia al lugar.

A las 15:19 horas se ha producido el segundo de los accidentes, como ha informado el 112, tras una colisión por alcance entre dos turismos en la Avenida de Salamanca con la calle Miguel Ángel Blanco.

Se ha precisado asistencia sanitaria para una mujer de 33 años con dolor de cuello y se ha avisado a Sacyl que ha movilizado una ambulancia.

El último de los accidentes se ha producido a las 15:26 horas de esta tarde de viernes, donde han colisionado dos turismos a la altura del número 10 de la calle Aluminio resultando herido un hombre de unos 45 años.

Se ha dado aviso a la Policía Local de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl y se ha enviado una ambulancia al lugar.