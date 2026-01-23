Absuelto un gerocultor acusado de agredir sexualmente a un octogenario en la residencia de un pueblo de Valladolid

La Audiencia de Valladolid ha dictado sentencia absolutoria al gerocultor de una residencia de ancianos acusado de los delitos de agresión sexual en unos hechos que se remontaban al mes de agosto del año 2024.

Había sido acusado de agredir sexualmente a un residente en la residencia ‘Sancti Spiritus’ de Medina de Rioseco durante la ducha en la que el procesado asistió al anciano esos dos días de agosto de 2024.

La Audiencia de Valladolid, en el fallo absolutorio, en una sentencia recogida por EL ESPAÑOL de Castilla y León, asegura que el denunciante llegó a declarar en un total de cuatro ocasiones y “se observa que los hechos no se describen de una forma unívoca y sin ambigüedades”.

Apunta a “un modo progresivo” de las declaraciones en la que “se aumenta la gravedad de los mismos, con evidentes contradicciones que no son meras variaciones irrelevantes o imprecisiones debido al paso del tiempo”.

Añade, además, que “el elemento central del cuadro probatorio, ante la negación de los hechos por el acusado, ha sido el testimonio de la víctima” que, a juicio de la Sala “no ha superado ni el test de credibilidad subjetiva ni el de credibilidad objetiva”.

Por tanto “no es suficiente para sustentar, fuera de toda duda racional, un pronunciamiento condenatorio sobre la responsabilidad del acusado” por lo que “se ha dictado pronunciamiento absolutorio”.

Los hechos

Según el fallo, como hechos probados se recoge que el, ahora absuelto, trabajaba como gerocultor en dicha residencia desde finales de diciembre de 2023, en funciones de baño, ducha y aseo de los residentes.

Entre ellos estaba un octogenario que presentó denuncia por agresión sexual contra el procesado en los días 5 y 12 de agosto, cuando estaba siendo duchado en el baño de su habitación.

Ahora, la audiencia de Valladolid absuelve al gerocultor.