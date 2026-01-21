Arnu pone rumbo al Real Madrid y Trilli se marcha a Córdoba

Arnu, a la izquierda, y Trilli, a la derecha, en un partido con el Pucela Real Valladolid

Adrián Arnuncio 'Arnu' pone rumbo al Real Madrid Castilla, mientras que Álvaro Pérez 'Trilli' se marcha al Córdoba. El primero, podría no volver, pues se ha incluido una opción de compra, pero el segundo regresará en junio una vez concluya su cesión en el mes de junio.

El Real Valladolid ha hecho oficial en la mañana de este miércoles, 21 de enero, la cesión de los derechos federativos de ambos futbolistas, cuya presencia hasta ahora en el terreno de juego había sido testimonial con los blanquivioletas.

La primera salida que se ha anunciado ha sido la de Trilli, que permanecerá a préstamo en el club blanquiverde hasta final de temporada, sin que los andaluces puedan quedarse con el gallego una vez termine su estancia. Salvo que se produzca una negociación posterior en el caso de que los pucelanos quieran desprenderse definitivamente de él y el Córdoba quedárselo.

Trilli llegó a la disciplina vallisoletana este pasado verano de 2025. Fecha desde la que ha disputado 11 encuentros, la gran mayoría saliendo desde el banquillo. Formado en la cantera del RC Deportivo de la Coruña, aterrizó en Valladolid desde el FC Barcelona.

El joven lateral derecho sale ahora del club pucelano con el objetivo de tener los minutos que aquí no ha disfrutado, en un Córdoba que ha acudido al mercado para reforzar la posición tras la salida de Carlos Isaac.

A préstamo también se marcha Arnu, pero este con posibilidades de no regresar a Valladolid. Pucelanos y madrileños han acordado que en el contrato de cesión se incluya una opción de compra, sin que se haya precisado si esta es obligatoria de ejecutar o no a final de temporada.

En cualquier caso, si el Real Madrid termina contento con su rendimiento en el filial, quinto clasificado en el Grupo I de Primera RFEF, tendrá la potestad decidir si quedárselo sin la obligación de tener que negociar de nuevo con los blanquivioletas.

Arnu llega a la fábrica en un momento en el que la cantera se prevé tenga especial presencia en el primer equipo, ya que el entrenador, Álvaro Arbeloa, era el encargado de dirigir al Castilla hasta hace pocas semanas.