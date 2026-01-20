Terror en una casa de Íscar: amenaza con un gran cuchillo a los dueños y arremete contra los agentes de la Guardia Civil

Imagen de un vehículo de la Guardia Civil. Fotografía: Guardia Civil.

La Guardia Civil de Valladolid ha detenido a un hombre por un presunto delito de amenazas con arma blanca, daños y atentado a agentes de la autoridad en el municipio vallisoletano de Íscar.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 9 de enero, sobre las 14:00 horas. Fue entonces cuando la Benemérita recibió un aviso de los titulares de la vivienda del municipio, informando de que un individuo se había presentado en su domicilio portando un gran cuchillo y profiriendo amenazas contra ellos.

Según explicaron a los agentes, el varón abandonó el lugar de forma inmediata tras el aviso a la Guardia Civil.

A las 16:50 se recibió un nuevo aviso que alertaba de que una persona estaba causando daños en vehículos estacionados en la vía pública y escaparates de varios establecimientos del municipio generando un grave desorden público.

Los agentes, una vez en el lugar, comprobaron de que se trataba del mismo individuo implicado en el incidente anterior.

Durante la detención, el varón mostró una actitud extremadamente agresiva y desafiante hacia los agentes a los que intentó agredir físicamente. Fue necesario reducirlo en varias ocasiones debido a su resistencia activa y violenta.

El detenido había sido objeto de intervenciones policiales anteriores por conductas semejantes.

La Guardia Civil ha instruido las diligencias correspondientes que han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.